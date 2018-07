Pokémon Go: Neues Feature wird zum Fail - und die Fans sind sauer

Seit dem 23. Juli 2018 ist ein neues Update für Pokémon Go verfügbar. Mit diesem sollten eigentlich sogenannte "Lucky-Pokémon" eingeführt werden, die es bisher immer noch nicht ins Spiel geschafft haben, obwohl sie über die Neuigkeiten angekündigt wurden.

Lucky Pokémon benötigen weniger Sternenstaub, um aufzuleveln und sind eigentlich normale Pokémon, die sich beim Tausch mit Freunden verwandeln. Da diese auch lange im Besitz der Trainer sein müssen, haben viele Fans angefangen, ihre ältesten Pokémon zu tauschen, in der Hoffnung, eines dieser begehrten Monster zu erhalten. Das Problem: Die Funktion wurde von Niantic noch nicht aktiviert. Entsetzen und Frust brachen bei den Fans aus.

Durch den "Pokémon Go"-Twitter-Kanal gibt Niantic bekannt, dass Lucky-Pokémon erst freigeschalten werden, wenn das Update für alle User verfügbar ist.

Attention, Trainers! Lucky Pokémon are not currently available. After Pokémon GO has been updated for all users, this feature will be enabled. We appreciate your patience. — Pokémon GO (@PokemonGoApp) 24. Juli 2018

"Aufgepasst Trainer! Lucky Pokémon sind zurzeit nicht verfügbar. Nachdem das 'Pokémon Go'-Update für alle User verfügbar ist, wird das Feature freigeschaltet. Wir bitten um Geduld."

Auf Twitter reagieren Fans wütend, weil sie viele alte und starke Pokémon getauscht haben, um Lucky Pokémon zu bekommen. So schreibt Kevin:

Do you have any idea how many good pokemon we just wasted when you said the update was out and new features were available? You say they're coming soon, say how to get them, say they're here and renege on it? And you wonder why we complain? If it wasn't pokemon we'd give up. — Kevin 00TurboK (@00TurboK) 24. Juli 2018

"Habt ihr eine Idee, wie viele gute Pokémon wir verschwendet haben, weil ihr behauptet habt, das Update sei veröffentlicht und die neuen Features verfügbar? Ihr sagt, sie kommen bald, erzählt wie wir sie bekommen, behauptet sie seien verfügbar und brecht euer Wort. Und ihr wundert euch, warum wir uns beschweren? Wenn es nicht Pokémon wäre, würden wir aufgeben."

Ein Twitter-User beschwert sich auch über die "inkompetenten Mitarbeiter" und bittet um neue:

Can you PLEASE hire someone competent for your communication? It’s either available NOW as inferred by your announcement or after X time. People wasted their cherished oldest Pokémon based on your erroneous tweet. Nobody likes fake news these days. @NianticHelp — Terri Meyer Boake (@tboake2000) 24. Juli 2018

"Könnt ihr BITTE jemand Kompetentes für eure Kommunikation einstellen? Entweder ist es JETZT verfügbar, wie von eurer Anzeige behauptet, oder nach X-Zeit. Leute haben ihre liebsten, alten Pokémon verschwendet, wegen euren falschen Tweet. Heutzutage mag niemand Fake-News.

Ein anderer User bemerkt auch den Fehler, dass Niantic nicht nur in ihren Tweets Fehlinformation vermittelt hat, sondern auch in der "Pokémon Go"-App:

Not just their tweets. Their in-game announcements also gave no indication that the feature wasn't currently live yet. It actually gives the impression it is live. For those who open their game before going on social media, or those who don't use social media, this was a d*ckmove pic.twitter.com/faPUiUbqDc — 𝚃𝚑𝚘𝚖𝚊𝚜 - 𝚃𝙻𝟺𝟶𝚡𝟸 (@BiohackedGamer) 24. Juli 2018

"Nicht nur ihre Tweets. Ihre Ingame-Ankündigung hat auch keinen Hinweis darauf gegeben, dass das Feature noch nicht verfügbar ist. Er gibt den Eindruck, es sei verfügbar. Für die Leute, die das Spiel öffnen, bevor sie Social Media nutzen (...), war das eine miese Aktion."

Was haltet ihr von dem Missverstädnis? Haben die User recht oder haben sie Niantics Mitteilung einfach nicht richtig verstanden? Schreibt uns eure Antworten und Meinungen in die Kommentare!