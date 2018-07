Der Hardwarehersteller Hori kündigte via Twitter ein paar ganz besondere Controller für Nintendos Switch an. Die Geräte sind im Stil der klassischen Gamecube-Pads gehalten und kommen in drei Varianten für Fans von Nintendo-Spielen.

Nintendo Switch - Versteckte Nachricht im Controller endlich lesbar

Hori ist ein japanischer Hersteller von Gaming-Zubehör. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Unternehmens gab Hori kürzlich bekannt, dass diese drei schönen Switch-Controller im klassischen Gamecube-Design im Oktober dieses Jahres auf den Markt kommen sollen:

Wie ihr sehen könnt, unterscheiden sich die Pads nicht nur farblich voneinander, sondern jeweils auch durch das Logo einer Nintendo-Franchise am oberen Rand. Ein Logo stammt aus Super Mario, eines aus The Legend of Zelda und der gelbe Pokémon-Controller kommt mit aufgedrucktem Pikachu. Hier seht ihr die Controller nochmals in der Frontansicht:

(Quelle aller drei Bilder: Hori.jp)

Vollkommen klassisch sind die Controller allerdings nicht. Denn wie ihr erkennen könnt, besitzen sie zusätzliche Knöpfe in der Mitte und eine vierte Schultertaste. Zudem gibt es eine Auto-Feuer-Option und geriffelte Seiten, die für mehr Halt sorgen sollen. Die Controller erscheinen jeweils inklusive eines Kabels und können bereits über den Online-Shop von Hori abgerufen werden. Wann oder ob sie auch in deutschen Shops erhältlich sein werden, ist derweil unbekannt.

Der Gamecube-Controller ist wohl einer der eher umstrittenen Controller in der Videospielgeschichte. Manche mögen ihn, manche hassen ihn. Wie steht ihr dazu - würdet ihr euch darüber freuen, mit den Oldschool-Pads Switch spielen zu können? Sagt es uns in den Kommentaren!