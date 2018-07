Fortnite: Ein Easter Egg für die verrückteste und traurigste Hilfeleistung

Dass Epic Games gerne mal das eine oder andere Easter Egg in Fortnite versteckt, ist sicherlich keine neue Info. Das jüngste Geheimnis, ein Grabstein an einer bestimmten Stelle der Karte, beweist jedoch, dass der Entwickler über seine Community ganz genau Bescheid weiß.

Der Grabstein erinnert an die beiden Spieler Chappadoodle und Muselk, die an einer sehr unglücklichen Rettungsmission beteiligt waren. Alles hat damit angefangen, dass Chappadoodle mit einem Kart unterwegs war und schlussendlich unterhalb einer Klippe stecken geblieben ist. Muselk, zufällig in dem Moment unterwegs, entdeckt den Unglücksraben und wollte ihm helfen, trotzdessen, dass beide im Spiel Konkurrenten sind.

Die Idee von Muselk war dabei gar nicht mal so schlecht, nur hat sie ein sehr ungünstiges Ende genommen. Aber seht selbst:

Das Video hat mittlerweile über 3,8 Millionen Aufrufe. Mehr hat es auch gar nicht benötigt, damit Epic Games die Aktion im Spiel mit einem neuen Grabstein ehrt:

HOLY CRAP! @FortniteGame Added a tribute to my "greatest rescue ever" clip!

Chaperdoodle will not be forgotten! (the tires to help him jump up aswell 😂) pic.twitter.com/z30UedYSQf