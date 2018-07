Noch lassen die ganz großen Namen auf sich warten. Doch das heißt nicht, dass ihr in der kommenden Woche nicht genug neues Material zum Spielen bekommen werdet. So warten neben großen Zusatzinhalten auch ein paar willkommene Portierungen auf euch.

South Park – Die rektakuläre Zerreißprobe – Bring den Crunch | 31. Juli

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

In der kommenden Erweiterung Bring den Crunch führt euch South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe in ein Sommer-Camp am Tardicaca-See. Hier erwarten euch nicht nur neue Gefahren, sondern auch eine neue Heldenklasse, die ihr über den DLC hinaus im restlichen Spiel verwenden dürft.

Jetzt South Park – Die rektakuläre Zerreißprobe auf Amazon bestellen

Chasm | 31. Juli

PC / PS4 / PS Vita

Chasm, eine Mischung aus Metroidvania und "Hack 'n Slash"-Action, setzt auf eine starke Präsentation mit detaillierter Pixel-Optik. Doch auch die Rollenspielmechaniken sollen für eine unterhaltsame Zeit in den prozedural generierten Dungeons sorgen.

Titan Quest | 31. Juli

Nintendo Switch

Nachdem der Diablo-Klon Titan Quest bereits seit einiger Zeit für PC, PS4 und Xbox One verfügbar ist, kommen nun auch Besitzer einer Nintendo Switch an die Reihe. So könnt ihr euch künftig unterwegs durch die gefährliche Welt der Antike metzeln.

Jetzt Titan Quest auf Amazon bestellen

Yakuza Zero | 1. August

PC

Mit dem Vorhaben, die gesamte Reihe auch auf dem PC zu veröffentlichen, haut Sega zu Beginn Yakuza Zero raus. Damit könnt ihr die Ursprünge von Kazuma Kiryu mit einer unbegrenzten Bildwiederholungsrate und 4K-Auflösung genießen.

Jetzt Yakuza Zero auf Amazon bestellen

Pillars of Eternity 2 – Deadfire – Beast of Winter | 2. August

PC

Mit Beast of Winter erwartet euch die erste große Erweiterung für das von vielen hochgelobte Rollenspiel Pillars of Eternity 2 - Deadfire. Auf einer alten und geheimnisvollen Insel lauern neue Gefahren, die einem mysteriösen Kult entspringen.

Jetzt Pillars of Eternity 2 auf Amazon bestellen

1979 Revolution - Black Friday | 2. August

Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

1979 Revolution - Black Friday gewährt euch einen schonungslosen Blick auf die Aufstände gegen den iranischen König. In der Rolle eines Fotojournalisten befindet ihr euch mitten im Geschehen und erlebt, welche Auswirkungen eure Taten nach sich ziehen können.

Not A Hero - Super Snazzy Edition | 2. August

Nintendo Switch

Als Teil einer größeren Indie-Offensive erscheinen in den kommenden Wochen jede Menge Spiele von Devolver Digital für Nintendo Switch. So auch Not A Hero, das Fans gepflegter Pixel-Action bereits auf PC, PS4 und Xbox One begeistern konnte.

This is the Police 2 | 2. August

PC

Mit This is the Police 2 geht die Mischung aus strategischer Polizeiarbeit und Thriller in die zweite Runde. Die Fortsetzung besticht erneut durch eine ungewöhnliche Darstellung und vielschichtige Spielelemente.

Worauf freut ihr euch besonders? Plant ihr bereits eure Gangsterkarriere im Untergrund Tokios? Setzt ihr auf Waffengewalt im antiken Griechenland? Oder wendet ihr euch mal wieder der Macht der Flatulenzen zu? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.