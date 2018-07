In einem aktuellen Entwurf für einen neuen Medienstaatsvertrag finden sich zahlreiche Erläuterungen für den Umgang mit neuen Medien. Unter anderem könnten Streamer künftig möglicherweise ohne eine Rundfunklizenz ihre Kanäle betreiben.

Ein gern gestreamter Klassiker ist WoW. Wir sagen euch, warum ihr das Spiel bald wieder starten solltet:

Auf der Internetseite des Landes Rheinland-Pfalz finden sich derzeit Erläuterungen zum ersten Entwurf des kommenden Medienstaatsvertrages. Dieser soll künftig den aktuell geltenden Rundfunkstaatsvertrag ersetzen. Darin finden sich auch Kriterien, nach denen ausgeschlossen wird, wer für das Angebot eines Medienprogramms eine Rundfunklizenz benötigt.

Interessant ist, dass sich unter den Ausschlusskriterien auch ein Punkt findet, der Rundfunkprogramme ausschließt, "die regelmäßig im Monatsdurchschnitt weniger als 20.000 Zuschauer erreichen [oder vorwiegend dem Vorführen und Kommentieren des Spielens eines virtuellen Spiels dienen]". Eine Pflicht zum Erwerb der Rundfunklizenz läge nach aktuellem Stand des Entwurfs deshalb nicht vor, weil es sich in so einem Fall um so genannten Bagatellrundfunk handele.

Dieser Punkt zielt ganz deutlich auf Gaming-Streams ab. Das Thema der Rundfunklizenzen für Streamer sorgte Jahr 2017 für reichlich Aufruhr, nachdem eine Welle von Abmahnungen dafür sorgte, dass sich die Landesmedienanstalten mit den Programm-Modellen von Streamern beschäftigten, darunter Größen wie Gronkh oder PietSmiet. Gronkh wurde in Folge der erste Streamer mit Rundfunklizenz.

Die Rundfunkkomission, deren Arbeit von Rheinland-Pfalz aus koordiniert wird, geht nun bei der Ausarbeitung eines, wie sie sagt, zeitgemäßeren Medienstaatsvertrages auf diesen Punkt ein und könnte damit die Notwendigkeit einer Lizenz für Gaming-Streamer beseitigen. Für viele Streamer, die Probleme damit haben, den Auflagen der Anstalten für einen Erwerb gerecht zu werden, könnte das eine deutliche Erleichterung sein.

Fest steht das allerdings noch nicht, da es sich wie erwähnt um einen ersten Entwurf handelt. Bis zum 26. August können interessierte Bürger ihr Feedback abgeben und damit Einfluss nehmen, wie sich der Medienstaatsvertrag am Ende gestaltet.

Der Rundfunkstaatsvertrag wurde von Kritikern schon häufiger als unzeitgemäß und überholt bezeichnet. Dass nun möglicherweise das Ende der Lizenzpflicht für Gaming-Streamer bevorsteht, wird für viele Grund zur Freude sein. Allerdings sind dabei noch viele Fragen offen und viele Details müssen geklärt werden. Haltet ihr den Ansatz dennoch für grundsätzlich begrüßenswert oder nicht? Sagt es uns in den Kommentaren!