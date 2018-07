Es ist wie üblich in Fortnite: Mit einem Update gibt es eine neue Waffe. Diese Woche ist es ein neues SMG, welches allerdings so gar nicht gut bei den Spielern ankommt. Der Grund? Die Waffe ist viel zu stark und viel zu genau. Entwickler Epic Games hat bereits erste Änderungen angekündigt.

Das neue SMG sollte sich eigentlich vor allem für Kämpfe auf naher und mittlerer Distanz eignen. Das konnte die Waffe aufgrund ihrer hohen Genauigkeit, der hohen Feuerrate und den hohen Schadenswerten aber so gut, dass sie innerhalb weniger Stunden zum Standardrepertoire gehörte. Es ging sogar so weit, dass zwischenzeitlich manch ein Spieler gleich vier SMGs mit sich herumgetragen hat.

In den Foren und sozialen Netzwerken war die Kritik an der Waffe schlussendlich so laut, dass die Entwickler einschreiten mussten. Mithilfe eines Hotfix-Updates wurde das SMG deutlich abgeschwächt, wie der "Epic Games"-Mitarbeiter Clintonious in einem Reddit-Beitrag mitteilt.

Genauigkeit, Feuerrate, Schaden und Reichweite wurden beim SMG und dem Compact SMG heruntergesetzt. Nun sollte die Waffe nicht mehr ganz so stark sein. Epic Games möchte jedoch die Änderungen genauer beobachten und eventuell noch einmal Anpassungen vornehmen, sofern sie nötig sind.

Erst zu stark, jetzt vielleicht zu schwach? Noch sind sich die Fans nicht ganz einig. Der Tenor ist jedoch positiv, denn nun erfüllen die SMGs ihren eigentlichen Zweck: Im Nahkampf effektiv sein.