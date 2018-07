Er gilt als einer der größten Wrestler aller Zeiten und wird nun auch in einem Videospiel geehrt: Ric "The Nature Boy" Flair steht im Mittelpunkt einer besonderen Special Edition von WWE 2K19, wie 2K Games in einer Pressemitteilung ankündigt.

Mit diesem besonderen Video stellt 2K Games die Wooooo! Edition vor:

Die sogannte Wooooo! Edition von WWE 2K19 ist laut 2K Games weltweit auf 30.000 Stück limitiert und erscheint für PlayStation 4 und Xbox One. Für den stolzen Preis von 139,99 Euro erhaltet ihr ein Exemplar der WWE 2K19 Deluxe Edition, die folgendes beinhaltet:

Zugriff auf den digitalen Inhalt des WWE 2K19 Season Pass (Details folgen im Sommer)

Exklusive spielbare WWE Hall of Famer (von den '80-er Jahren inspiriert): "Rowdy" Roddy Piper, Dusty Rhodes und Ricky "The Dragon" Steamboat

Exklusive spielbare Charaktere: "Macho Man" Randy Savage (WrestleMania VIII) und Undertaker (Big Evil/WrestleMania X8)

Exklusive Spielbekleidung: Ric Flair (WrestleMania 24-Umhang) und Charlotte Flair (WrestleMania 32-Umhang)

Zugriff auf den digitalen Inhalt des WWE 2K19 Vorbestellerbonus (spielbarer Charakter Rey Mysterio "Royal Rumble 2018" und spielbarer Charakter Ronda Rousey im "WrestleMania 34/Roddy Piper"-Stil)

WWE SuperCard Limited-Edition-Karten mit dem WWE 2K19 Cover-Superstar AJ Styles sowie einer WWE 2K19-Kartenrückseite im AJ-Stil

Hinzu kommen weitere Inhalte, die exklusiv für die Wooooo! Edition sind:

Premium-Verpackung

Exklusive und individuell nummerierte WWE Hall of Fame-Ring-Replik

Exklusive vom "Nature Boy" inspirierte Funko Pop!-Figur

Exklusives Stoffstück aus Rics legendärem pinkfarbenen oder lila Umhang

WWE SuperCard Limited-Edition-Karten mit Ric und Charlotte Flair sowie einer WWE 2K19-Kartenrückseite im Ric-Stil

"Das wird eine stylin,' profilin,' limousine riding, jet flying, kiss-stealing, wheelin' 'n' dealin' Collector's Edition, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet", heißt es derweil von Ric Flair selbst. Käufer der besonderen Collector's Edition erhalten aufgrund der Deluxe Edition bereits am 5. Oktober Zugriff auf die Vollversion von WWE 2K19.

Alle anderen müssen sich hingegen bis zum 9. Oktober gedulden. Dann soll WWE 2K19 für PC, PlayStation 4 und Xbox One regulär erscheinen. Ob mit oder ohne Ric Flair liegt dabei in eurer Hand.