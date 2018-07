Das französische Entwicklerstudio Motion Twin, jüngst bekannt durch den Titel Dead Cells, verfolgt eine etwas andere Firmenpolitik, als in der Videospielbranche üblich: Es gibt keinen Boss und alle Mitarbeiter werden gleich bezahlt. In einem Interview mit Kotaku erklärt Entwickler Sébastien Bérnard wie das System in der Realität aussieht.

Motion Twin entwickelt seit seiner Gründung 2001 Browser- und Mobilegames. Kotaku gegenüber bezeichnen sie sich selbst als „anarchistisch-gewerkschaftliche Arbeiter-Kooperation“, was bedeutet, dass alle elf Mitarbeiter der Firma auch ihre Besitzer sind, gleich bezahlt werden und gleiche Verantwortung tragen.

Zwischenzeitlich seien sie auch zu mehr als zwanzig Mitarbeitern angewachsen, doch das hätte letztlich, in Kombination mit ihrem System, zu Unproduktivität geführt.

“I think it requires quite a clever structure to go beyond 15 people with a similar equitable design, because you’ll need innovative systems to keep everyone involved. […] We were able to achieve much more being eight people than when we were 20+, so we plan to stay below the 15-person limit.”

“Ich denke, es braucht eine clevere Struktur, um mehr als 15 Personen in einem ähnlich gerechten System anzustellen, weil du innovative Ideen brauchst, um jeden mit einzubeziehen. […] Wir haben viel mehr erreicht, als wir nur acht Leute waren, als zu der Zeit, als wir mehr als zwanzig waren, darum planen wir jetzt, nicht mehr über 15 Personen zu gehen.“