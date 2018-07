Und wieder ist er in ein Fettnäpfchen getreten – PewDiePie sorgt mal wieder für eher negative Schlagzeilen, weil er auf Twitter ein sehr kontroverses Meme gepostet hat.

Es scheint so, als würde der YouTuber PewDiePie pausenlos auf der Suche nach dem nächsten Skandal sein, um die Gemüter seiner Community zu erhitzen. In seinem neuesten Streich hat er es allerdings ein wenig übertrieben und entschuldigte sich anschließend für seine Aktion. Doch was war passiert?

Wie das Magazin We The Unicorns berichtet, wurde die bekannte Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato vor wenigen Tagen in ein Krankenhaus geliefert, nachdem sie eine Überdosis einer bislang unbekannten Substanz zu sich genommen hatte. Experten sollen spekulieren, dass es sich hierbei um Drogen wie Heroin oder Crystal Meth handle.

PewDiePie schien den Ernst der Lage nicht recht zu verstehen und postete wenige Stunden nach der Meldung ein Meme über die Künstlerin, welches die Situation ins Lächerliche ziehen sollte. Doch die Reaktionen der Twitter-Community waren eindeutig und lustig fanden diese Aktion nur die Wenigsten. Deshalb löschte PewDiePie das Meme auch schnell wieder und entschuldigte sich anschließend bei allen Beteiligten.

Laut "We The Unicorns" soll es sich bei dem Bild um das gelöschte Meme handeln. Hier fragt sie ihre "Mutter" nach Geld für einen Burger und kauft sich folglich von dem Geld Heroin.

Deleted meme. I didnt mean anything with it and I didnt fully know about the situation. I realize now it was insensitive, sorry! — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) 26. Juli 2018

"Habe das Meme gelöscht. Ich meinte es nicht so und war mir der Situation nicht bewusst. Ich habe gemerkt, dass es unsensibel war, sorry!"

Was haltet ihr von der Aktion? Sollte der schwarze Humor auch hier existieren dürfen oder hat PewDiePie mal wieder die Grenze des guten Geschmacks überschritten?