Der Monat neigt sich langsam dem Ende zu und Microsoft hat wieder die "Games with Gold" für den kommenden Monat bekannt gegeben. Im August können sich "Xbox Live Gold"-Mitglieder über diese kostenlosen Spiele freuen.

Xbox Games with Gold: Die kostenlosen Spiele im August

Der August könnte nicht nur wegen des Wetters echt heiß werden. Auch mit den Games with Gold könnte eure Xbox heiß laufen, denn alleine mit For Honor kann man viele, viele Stunden verbringen. Aber schaut euch die kostenlosen Spiele selbst an:

Ihr habt allerdings noch Zeit bis Dienstag, dem 31. Juli, die kostenlosen Spiele im Juli abzustauben.

Ein paar gute Spiele sind mit dabei. Werdet ihr euch eines dieser Spiele runterladen? Oder verzichtet ihr diesen Monat auf die konstenlosen Inhalte? Schreibt uns eure Antworten in die Kommentare.