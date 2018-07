In Hitman – Sniper Assassin, das wir euch kürzlich in einem Bericht vorstellten, läuft derzeit ein Wettbewerb um einen ganz besonderen Preis: Spieler können ihr eigenes Gesicht in Hitman 2 portieren lassen.

Hitman - Sniper Assassin: Competition-Trailer

Hitman – Sniper Assassin ist eine Dreingabe für Vorbesteller von Hitman 2. In dem morbiden Minispiel müsst ihr von einem Felsen aus in begrenzter Zeit vorbestimmte Ziele ausschalten, die sich auf einer Hochzeitsfeier tummeln. Wie ihr im Trailer oben seht, gibt euch Warner Bros. nun die Gelegenheit, über dieses Spiel ein Teil von Hitman 2 zu werden, das sich derzeit noch in Entwicklung befindet.

Die Teilnahmebedingungen können unter dem Trailer auf dem YouTube-Kanal von Warner Bros. UK eingesehen werden: Um beim Wettbewerb mitzumachen, müssen sich Spieler ein IOI-Konto anlegen. Bis zum 6. November haben sie dann die Möglichkeit, Punkte im Solo-Modus von Sniper Assassin zu sammeln, um Top-Plätze zu sichern. Zum Schluss werden die besten Drei in der Highscore-Liste jeder einzelnen Plattform bestimmt und namentlich und mit ihren Gesichtern in Hitman 2 implementiert. Das Spiel soll am 13. November für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Hitman 2 hat einen schweren Stand. Der Vorgänger war kein so großer Erfolg wie erhofft, nun muss die Franchise sich erstmal wieder beweisen. Ob dieser Wettbewerb dazu beitragen kann, die Beliebtheit von Hitman wieder zu steigern? Sagt uns, was ihr dazu denkt und lasst uns Kommentare da!