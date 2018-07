FIFA 19 steht in den Startlöchern und passend dazu wurde jetzt ein Video geleaked, das uns einen Vorgeschmack auf die Neuerungen des Spiels präsentiert.

Ebenfalls neu in FIFA 19 - das Active Touch System:

Jedes Jahr erscheint ein neuer Ableger der FIFA-Reihe und auch mit FIFA 19 verspricht EA Sports erneut das wohl beste FIFA aller Zeiten – und damit könnte man in diesem Jahr tatsächlich Recht behalten. Denn die wohl größte Neuerung ist der Erwerb der Lizenzen für die Europa League, den Super-Pokal und die Königsklasse des Fußballs: Der Champions League.

Zwar bekommen wir in dem neuen Leak aus dem Subreddit von FIFA „nur“ einen Vorgeschmack auf die Europa League, doch diesen Trostpreis nimmt man aufgrund zahlreicher Neuerungen im Gameplay-Video gerne in Kauf. Denn natürlich ändert sich mit jedem Ableger die KI und das Spielverhalten der Profis auf dem Feld, um noch näher an den echten Fußball heranzukommen, wie man auch in folgendem Video beobachten kann.

Im Anschluss bekommen wir sogar die Siegesfeier von Manchester City zu sehen, welche überraschend realistisch dargestellt wurde. Spieler fallen vor Enttäuschung oder Glückseligkeit zu Boden und Fotografen rennen über das Spielfeld, um den Schnappschuss ihres Lebens zu knipsen - wie in einem echten Finale eben.

Dieses Video zeigt definitiv das neue FIFA 19 aber ob es sich um die finale Version handelt, ist eher unwahrscheinlich. Wie hat euch das Gameplay gefallen? Gibt es spürbare Unterschiede zu FIFA 18?