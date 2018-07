NBA Live 19: Erstmals sind weibliche Charaktere erstellbar

Mithilfe eines neuen Videos kündigt EA an, dass es erstmals in NBA Live 19 möglich sein, dass ihr euch einen weiblichen Spielcharakter erstellen könnt. Mit "Erstelle eine Spielerin" könnt ihr sogar am Karriere-Modus "The Rise" teilnehmen.

Im Video zeigt EA erste Spielszenen mit einem weiblichen Charakter:

Nachdem EA schon im letzten Jahr in NBA Live 18 die WNBA, die Basketball-Profiliga der Damen in Nordamerika, hinzugefügt hat, geht das Unternehmen in diesem Jahr noch einen Schritt weiter. Im "Erstelle einen Spieler"-Modus könnt ihr zum ersten Mal eine Spielerin erstellen. Dabei könnt ihr euch zwischen vorgefertigten Editormöglichkeiten entscheiden oder via GameFaceHD auch euer eigenes Gesicht importieren. Die Funktion unterstützt laut EA nun das Scannen von Spielerinnen.

Nach der Optik folgen die spielerischen Attribute, bei denen NBA Live 19 keine Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Charakteren macht. Spielerinnen können demnach die gleichen Spielertypen abdecken wie ihre männlichen Pendants und dieselben Fähigkeiten freischalten.

Auch in Sachen Spielmodi wird keine Differenzen geben. Laut dem offiziellen Blogeintrag könnt ihr mit eurer eigenen Spielerin am Karriere-Modus The Rise teilnehmen. Darin müsst ihr von Stadt zu Stadt und von Land zu Land reisen, um euch mit den besten besten Spielerinnen und Spieler der WNBA und NBA zu messen. Dies bedeutet zudem, dass es ebenfalls erstmals in der Basketball-Reihe möglich sein wird, mit gemischt-geschlechtlichen Teams zu spielen.

Passend dazu hat EA außerdem das Belohnungssystem ein wenig überarbeitet. Fortan könnt ihr neue Individualisierungsoptionen für männliche und weibliche Charaktere freischalten, darunter Outfits, Jubelgesten und Tattoos.