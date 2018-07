Lange warten Fans nun schon auf Kingdom Hearts 3. Und lange soll es - sobald es erschienen ist - währen, wenn es nach Aussagen von Square Enix geht. Ein Vertreter des Entwicklers teilte Geek.com bei einem Anspieltermin mit, wie lange Spieler brauchen sollen, um Kingdom Hearts 3 abzuschließen und alles zu entdecken, was es hergibt.

Viel zu tun - Kingdom Hearts 3 soll euch lange beschäftigen:

Dass die Welt beziehungsweise die einzelnen Welten von Kingdom Hearts 3 enorme Ausmaße annehmen sollen, wissen wir bereits seitdem Square Enix im Februar über die Größe des Spiels sprach. Diese müsste sich auch auf die Zeit auswirken, die es braucht, um das Spiel zu meistern. Glaubt man den Aussagen des "Square Enix"-Mitarbeiters, der mit Geek.com gesprochen hat, tut sie das auch: Ganze 50 Stunden bräuchte es, um die Kampagne des Spiels einmal komplett zu durchlaufen. Weitere 30 um alle Inhalte freizuschalten, Sammelgegenstände zu erhalten und Minispiele zu absolvieren.

Zu den Minispielen gehören nicht nur die "Classic Kingdom"-Handhelds, über die wir schon in unserer Vorschau zu Kingdom Hearts 3 schrieben. Laut Geek.com soll allein das Bauen und Fliegen des Gummi-Schiffs ein Minispiel für sich sein. Wer die beiden Vorgänger gespielt hat, kennt die Flugschiffe bereits und erinnert sich bestimmt, wie komplex der Bau schon in Kingdom Hearts 2 ausgefallen ist. Am 29. Januar 2019 soll Kingdom Hearts 3 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild vom Umfang des Spiels machen.

Nun, da ihr wisst, was euch an Spielzeit erwartet: Seid ihr zufrieden oder hättet ihr euch nach all der Wartezeit sogar noch mehr gewünscht als das? Schreibt uns in die Kommentare ob ihr trotz häufiger Verschiebungen noch heißt auf Kingdom Hearts 3 seid oder nicht!