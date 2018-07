PUBG Invitational: Einige Besucher nutzten das Event um sich selbst zu bereichern

Vom 25. bis 29. Juli fand das PUBG Global Invitational in Berlin statt. Mit viel PR im Vorfeld sollte das E-Sport-Spektakel, bei dem es um Zwei Millionen Dollar Preisgeld ging, das "Battle Royale"-Spiel ins Rampenlicht rücken. Doch einige Besucher nutzten das Event nur, um sich selbst zu bereichern.

Wir haben mit dem Erfinder von PUBG gesprochen - das sagt er über Fortnite:

Es sollte eine Möglichkeit für die PUBG Corportation sein, in Deutschland, in Europa, ihr Spiel in den Mittelpunkt zu rücken. Gerade in den vergangenen Wochen war es vor allem die Konkurrenz Fortnite, die durch die Presse zog - sowohl in der Spielepresse als auch in den sogenannten Mainstream-Medien. Im Vorfeld wurde daher viel Werbung gemacht, etwa mit einem riesigen Wandgemälde, das in Berlin auf das Event hinweisen sollte.

Und es mag für die Veranstalter auch ein Erfolg gewesen sein. Es kamen viele Influencer, bekannte Namen wie Ninja, DrDisRespect oder LeFloid, die alleine durch ihre Kanäle Millionen Menschen erreichen konnten. Auch in Live-Streams schauten Hunderttausende aus aller Welt zu. Und für unsere Redakteurin war es das erste E-Sport-Event, das sie live miterlebte - sie ist begeistert.

Millionen für die Spieler, Tausende für Besucher

Doch ist es ebenso ein Fakt, dass viele der insgesamt 6.000 verfügbaren Plätze in der Mercedes Benz Arena leer blieben. Ein Besucher, mit dem wir uns unterhalten haben, sagte uns, dass er seine Tickets für nur jeweils 15 Euro statt der offiziellen 29 Euro bekommen hat - weil große Ticketanbieter schon nach kurzer Zeit Rabatte anboten. Alleine die Eröffnungs-Show fand vor einigen komplett leeren Reihen statt, was schade ist, da sich die Show durchaus sehen lassen konnte.

Viele leere Plätze konnte man während einiger der Machtes sehen.

Nun ließe sich mutmaßen, dass das Interesse an einem PUBG-E-Sport-Event schlicht nicht sonderlich groß war. Diesen Umstand könnte man dem Spiel zuschreiben, das seinen Zenit eventuell schon überschritten hat. Oder aber auch Deutschland als Standort, als Land, in dem E-Sport bei weitem nicht so eine Bedeutung hat wie etwa in den USA oder China.

Aber auch ein anderer Umstand könnte dazu beigetragen haben, dass die Zuschauerränge teilweise recht leer blieben. Denn wir haben mit Besuchern gesprochen und recherchiert und sind dabei auf eine recht dreiste Möglichkeit gestoßen, wie Besucher das Event benutzt haben, um an Geld zu kommen. Wie das funktioniert hat, erläutern wir euch kurz:

Besitzer eines Tickets bekamen nach Einlass in die Mercedes Benz Arena drei Codes in die Hand gedrückt.

Zwei dieser Codes waren für Team-Hoodies, also Kapuzenshirt-Skins mit dem Logo eines der 20 Teams, die bei dem PUBG Invitational antraten, ebenso wie sogenannte Sporty-Skins.

Der dritte Code ist der Interessante: dabei handelte es sich um einen exklusiven Skin, der nur auf dem Invitational in Berlin ausgegeben wurde

Insgesamt handelt es sich um ein Set aus vier Skins - an jedem Tag des Turniers wurde einer verteilt.

Diese Skins sind sehr begehrt, vor allem von den Fans, die nicht in Berlin sein konnten.

Nicht wenige Besucher verkaufen diese Skins anschließend auf Ebay für teilweise mehrere Hundert Euro.

Bedenkliche Ausmaße

Nun könnte man das als eine Randnotiz abtun, doch scheint es so, als hätten einige Besucher diesen Verkauf in großem Stile betrieben. Besucher berichteten uns von Menschen, die sich für jeden Tag mehrere Tickets gekauft hatten. Diese gingen, nachdem sie einen Code abgegriffen hatten, direkt wieder raus, um sich erneut in die Schlange anzustellen - und damit einen neuen Code zu bekommen. Einige hätten das bis zu zehn Mal am Tag gemacht. Rechnet man das gegen, war das sehr lukrativ: 15 Euro für ein Tagesticket, das dann in einem Skin-Verkauf resultierte, der mehrere Huntert Euro auf das Konto spülte.

Auf Ebay werden diese Skins für teilweise über 200 Euro verkauft. Wir haben User gefunden, die jeden Tag acht bis zehn dieser Skins verkaufen - damit also einen Haufen Geld machen. Verkauft werden diese vor allem nach China, also an die eingefleischten Fans, für die es nicht möglich war, nach Berlin anzureisen. Freilich bleiben bei solchen Machenschaften viele Plätze leer. Denn viele dieser Besucher sind nur wegen des Geldes gekommen und nicht, um sich die E-Sportler anzuschauen.

Wir haben bei der PR-Agentur nachgefragt, die für das Event in Berlin verantwortlich war. Dort sagte uns ein Senior PR Consultant, dass niemandem im Vorfeld klar gewesen sei, welche Ausmaße das annehmen könnte. Erst im Laufe des Invitational hätte man mit Besorgnis festgestellt, wie mit den Codes umgegangen würde. Doch zu diesem Zeitpunkt sei es schon zu spät gewesen, noch etwas an dem Verfahren zu ändern.

Denn dass es die Skins für Besucher geben wird - und dass diese auch wertvoll sind - wurde bereits auf der Ticketseite des Invitational angepriesen. Man sei jedoch bestürzt, dass viele Besucher diese eigentlich als Geschenke gedachten Codes so ausnutzen würden - und nicht, wie es sein sollte, die Spieler feierten, die sich in den Matches viel Mühe gegeben hätten.

Wir warten noch auf ein weiteres Statement der PR-Agentur zu der Frage, ob man juristisch irgendwie gegen dieses Verhalten vorgehen könne. Sobald wir eine Antwort erhalten haben, werdet ihr natürlich auf spieletipps davon erfahren.