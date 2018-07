Kürzlich meldete sich ein bekannter "Pokémon Go"-Leaker wieder zu Wort: Der Reddit-User HiddenLeaker kündigte vor einem Jahr schon das Wasserfestival vorab richtig an. Nun ist er zurück und informiert in einem "Pokémon Go"-Thread auf Reddit über ein so genanntes Entwicklungs-Event nächste Woche.

Niantic forscht an AR-Technologie, die Pokémon auf die Umwelt reagieren lassen soll. Seht selbst:

Bei diesem Entwicklungs-Event soll es "Generation 4"-Entwicklungen von vorherigen Pokémon-Generationen geben, wie Magbrant oder Elevoltek, wie der User sagt. Es sollen neue Evolutions-Items kommen, wie zum Beispiel Evolutionssteine und die Zahl dieser Items an Pokéstops solle für den Zeitraum des Events zunehmen. Außerdem soll es doppelte XP fürs Entwickeln und das Drehen der Pokéstops geben.

Bereits entwickelte Pokémon würden während des Events vermehrt auftauchen und Entwicklungen der dritten Generation soll es ab dann auch in der Wildnis geben, außer Milotic. Die maximale Anzahl an tragbaren Pokémon soll sich ebenfalls erhöhen, und zwar auf 2.000.

Zudem gebe es neue Quests mit Evolutions-Items als Belohnung, sowie neue Raids mit alten Evolutions-Items und neue Shop-Boxen mit Glückseiern und Raid-Tickets. Außerdem soll es noch vor dem Event ein neues Update geben.

Vor einem Jahr repostete HiddenLeaker in einem "Pokémon Go"-Thread auf auf Reddit, einen privaten Facebook-Post seiner Informationsquelle. Der Leak erwies sich als richtig. Dieses Mal sei der Leaker sich über die Informationen aber nicht so sicher wie beim letzten Mal, wie er selbst in dem Post über das Entwicklungs-Event schreibt.

Wie glaubwürdig klingt der Leak für euch? Wärt ihr bereit für ein Entwicklungs-Event?