Call of Duty - Black Ops 4: Beta startet bald, hier gibt es alle Infos

Noch vor der gamescom geht es los: Activision und Treyarch bereiten das erste Beta-Wochenende für Call of Duty - Black Ops 4 vor. Schon an kommenden Wochenende dürfen Besitzer einer PlayStation 4 loslegen.

Das Beta-Video gewährt zudem einen ersten Blick auf den "Battle Royale"-Modus Blackout:

Die Multiplayer-Beta von Call of Duty - Black Ops 4 ist in unterschiedliche Etappen eingeteilt. Die erste Testphase findet vom 3. bis zum 6. August exklusiv auf der PlayStation 4 statt. Teilnehmen dürfe alle, die den Ego-Shooter vorbestellt haben.

Eine Woche später, vom 10. bis zum 13. August, startet das zweite Event, bei dem "Xbox One"- und PS4-Vorbesteller teilnehmen dürfen. Ebenfalls am 10. August startet die Vorbesteller-Beta für PC-Spieler. Vom 11. bis zum 13. August öffnet die PC-Beta dann für alle Interessierten, sprich auch für die Nicht-Vorbesteller.

Wer Call of Duty - Black Ops 4 digital oder bei einem teilnehmenden Einzelhändler vorbestellt hat, sollte einen zusätzlichen Code erhalten haben. Diesen könnt ihr auf einer speziellen "Call of Duty"-Webseite eingeben, um an den Beta-Events teilnehmen zu können.

Beta-Inhalt

Die Beta von Call of Duty - Black Ops 4 enthält die folgenden fünf Spielmodi, die auf insgesamt sechs Karten gespielt werden können:

Team Deathmatch (TDM)

Domination (Dom)

Hardpoint (HP)

Search & Destroy (SnD)

Control

Control ist der neue Spielmodus, bei dem die Teams zwei statische Ziele angreifen beziehungsweise verteidigen. Jede Gruppe verfügt dabei nur über eine begrente Anzahl an Wiederbelebungen. Das Team, welches als erstes drei Ziele erobert, gewinnt das Match.

Zur Wahl stehen außerdem zehn Spezialisten und das überarbeitete "Pick 10"-Klassensystem. Welchen Rang ihr maximal erreichen könnt, ist aber noch unklar.

Belohnungen

Wer sich an einem der Beta-Wochenenden einloggt, erhält zum Start von Call of Duty - Black Ops 4 eine spezielle Calling Card.

Spieler, die den maximalen Rang in der Beta erreichen, erhalten außerdem in der Vollversion des Ego-Shooters ein Unlock Token. Damit könnt ihr im Klasseneditor direkt einen Gegenstand eurer Wahl freischalten.

Was ist mit Blackout?

Der "Battle Royale"-Modus von Call of Duty - Black Ops 4 ist nicht Teil der August-Beta. Stattdessen wird Blackout voraussichtlich erst im September in einem eigenen Event getestet. Details dazu gibt es allerdings noch nicht.

Call of Duty - Black Ops 4 erscheint übrigens am 12. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Neu für PC-Spieler ist der Umstand, dass der Ego-Shooter nicht mehr auf Steam veröffentlicht wird. Fortan ist Blizzards Battle.net die gültige Vertriebsplattform.