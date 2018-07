Wie wäre es, das radioaktive Tschernobyl in einer Open World zu erkunden und nebenher noch ein paar Zombies abzuschlachten? Das Entwicklerstudio Atypical Games bringt laut toucharcade, einem Magazin für Mobile-Games, im August einen neuen „Survival-Horror“-Titel für Android und iOS auf den Markt, in dem ihr genau das machen könnt.

Seht euch den Trailer zu Flucht aus Tschernobyl an:

Flucht aus Tschernobyl ist ein Sequel zu Radiation Island und Radiation City und soll genau wie seine Vorgänger offen erkundbar sein.

Im Spiel befindet ihr euch in einem fast originalgetreuen Abbild des Atomkraftwerks Tschernobyl. Die Reaktorgebäude und Räume hätten die Entwickler dem Original nachgebildet und dann dieses Setting mit einer Science-Fiction-Story und Düsterkeit überzogen, damit sich der Spieler so richtig gruselt, so erzählt es Atypical Games gegenüber toucharcade.

Die Geschichte sei zunächst recht linear und führe den Spieler durch das Tschernobyl-Atomkraftwerk. Danach soll sich die Spielwelt öffnen und alle Gebäude, die so nah am Vorbild orientiert seien wie möglich, frei erkundbar. Beim Erkunden käme die Stealth-Herausforderung ins Spiel, keine lauten Geräusche zu machen, um keine Zombies anzulocken.

Das Spiel könnt ihr ab dem 9. August im Playstore oder Appstore für alle Android- und iOS-Geräte erhalten.

Wie sehr reizt es euch, ein digitales Abbild von Tschernobyl in der Ukraine zu besichtigen und nebenher nochmal ein paar Zombies kalt zu machen? Schreibt es uns doch in die Kommentare.