Ein ernstgemeinter Rat: Bei den aktuellen Temperaturen solltet ihr wirklich nicht das Haus verlassen. Schnappt euch stattdessen ein kühles Getränk und legt ein Spiel ein. Ihr wisst nicht welches? Kein Problem! Denn auch in der kommenden Woche erscheinen ein paar schicke neue Spiele, die eure Aufmerksamkeit verdienen.

H1Z1 - Battle Royale | 7. August

PS4

Der mehr als holprige Start des "Open World"-Zombiespiels gerät langsam in Vergessenheit. Nachdem ihr auf dem PC bereits die finale Fassung von H1Z1 - Battle Royale spielen könnt, verlässt nun auch die PS4-Version die letzte Testphase.

Dead Cells | 7. August

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Mischt ihr Bestandteile der Genres Metroidvania, Souls-like und Rogue-like erhaltet ihr Dead Cells. In diesem 2D-Actionspiel erwarten euch eine außergewöhnliche Pixeloptik und jede Menge Herausforderungen.

Overcooked 2 | 7. August

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Wie nah Freude und Frust im Koop-Modus beieinander liegen können, zeigte bereits der Vorgänger von Overcooked 2. Die Fortsetzung setzt auf erweiterte Mechaniken, neue Modi und Spielwelten sowie anpassbare Charaktere.

Hyper Universe | 7. August

Xbox One

Bevor Spiele wie PlayerUnknown's Battleground und Fortnite das "Battle Royale"-Genre populär machten, waren MOBAs in aller Munde. Habt ihr darauf mal wieder Lust, könnte euch Hyper Universe gefallen. Das taktische 2D-Team-Spiel erscheint nun auch für Xbox One.

Monster Hunter - World | 9. August

PC

Während Besitzer einer PS4 oder Xbox One bereits seit längerem die Wälder und Ebenen nach gefräßigen Monstern durchforsten dürfen, sind nun auch endlich PC-Spieler an der Reihe. Als Ausgleich für die Wartezeit dürfen sie sich über eine höhere Bildwiederholungsrate und Auflösung von Monster Hunter - World freuen.

Okami HD | 9. August

Nintendo Switch

Ursprünglich für die PlayStation 2 entwickelt, wurde Okami seitdem einige Male portiert. Nun dürft ihr das Abenteuer des göttlichen Wolfes in Form der überarbeiteten Fassung Okami HD auch auf Nintendo Switch spielen und dank Touch-Steuerung intuitiv den magischen Pinsel schwingen.

We Happy Few | 10. August

PC / PS4 / Xbox One

In We Happy Few erwartet euch ein abgedrehter Trip durch eine dystopische Welt, in der sich die Bevölkerung durch Drogen selbst zum Glück zwingt. Das morbid anmutende Action-Adventure verweilte bislang im "Early Access"-Status und erwartet nun seine vollständige Veröffentlichung.

Madden NFL 19 | 10. August

PC / PS4 / Xbox One

Pünktlich zum Start der NFL-Pre-Season erscheint Madden NFL 19. Neben den üblichen jährlichen Grafik-Upgrades soll die neue Auflage besonders durch den überarbeiten Story-Modus überzeugen.

Worauf freut ihr euch am meisten? Erwartet euch ein farbenfrohes Abenteuer in der japanischen Mythologie? Startet ihr eine Karriere als Quarterback? Oder stellt ihr euch der ernüchternden Realität einer entrückten Zukunftsversion? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.