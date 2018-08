Ihr kennt das bestimmt: Wenn ihr die von euren Eltern erwarteten Leistungen in der Schule nicht erfüllt, brummen sie euch mal eben einen Nachhilfelehrer auf. Und wenn ihr in Fortnite irgendwie auch schlecht seid? Dann solltet ihr hoffen, dass eure Eltern so "cool" sind und eine Fortnite-Nachhilfe engagieren, so wie es zurzeit zahlreiche Erziehungsberechtige tun.

Wie das Magazin The Wall Street Journal berichtet, scheint es zurzeit nicht unüblich zu sein, dass Eltern sogenannte Fortnite-Coaches für ihre Kinder einstellen. Seiten wie Gamer Sensei werben mit dem E-Sport-Aspekt. Die Preise für einen Fortnite-Lehrer schwanken zwischen umgerechnet fünf bis 35 Euro pro Stunde, je nach Qualifakation. So schreibt ein "Sensei", dass er bereits professionelle E-Sportler gecoacht habe.

Hier seht ihr einen Auszug aus dem Profil eines Senseis: "Ich bin auf Fortnite auf der PS4 spezialisiert. Wenn du Stunden mit mir planst, habe ich keine Zweifel, dass ich dir fantastische Erfahrungen liefern kann. Mein Hauptziel ist es, Spaß zu haben; Das ist der Hauptgrund, warum wir Videospiele spielen. Ich werde dir beibringen, wie man die Karte betrachtet, effektive Strategien entwickelt, und mit Waffen umgeht."

Nicht nur Kinder sollen von der professionellen Hilfe profitieren. Auch Eltern nutzen die Hilfe der Coaches, um mit ihren Kindern mithalten zu können. Zusätzlich sollen Twitch-Streamer zu den Kunden zählen. Wer sich die Gehälter bekannter E-Sportler oder Streamer wie Ninja ansieht, dem wird klar, warum viele Eltern so ambitioniert sind. Heutzutage ist es keine Seltenheit, dass junge Menschen Videospiele zu ihrem Beruf machen, von dem es sich ganz gut leben lässt.

Die Coaches bringen den Kindern übrigens nützliche Taktiken bei, zeigen ihnen wie sie klüger bauen oder wie sie Aspekte der Map zu ihrem Vorteil nutzen. Was haltet ihr von solch einer Hilfe? Würdet ihr sie sogar selbst in Anspruch nehmen?