Als Pokémon Go vor zwei Jahren erschien, erfreute es die Herzen von vielen Fans. Seitdem ist vieles geschehen, ob es nun legendäre Pokémon, die Möglichkeit zum Tauschen oder Events sind. Dennoch hat Pokémon Go immer noch einige, nicht erfüllte Versprechen.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zu Pokémon Go nochmal ansehen:

Im ersten Trailer von Pokémon Go wurden sehr viele Versprechen gemacht und beim Release nur sehr wenige eingehalten. Jedoch sind einige der gezeigten Funktionen über die Jahre eingeführten worden, so wie Raid-Kämpfe, die Tauschfunktion und große Events, wie die Pokémon-Safari. Allerdings sind nach zwei Jahren Features wie Direktkämpfe gegen Freunde und Fremde und der Tracking-Sensor, der im Trailer vorkommt, immer noch nicht verfügbar. Die neue "In der Nähe"-Funktion ist umständlicher als das alte System, weil man an Pokéstops gebunden ist. Das System, das im Trailer gezeigt wurde, versprach eigentlich auch, die Entfernung eines Pokémon anzuzeigen.

Das sind allerdings nicht die einzigen Probleme, mit denen Niantic zu kämpfen hat und die sie nach zwei Jahren immer noch nicht gelöst haben. Während des Shiny-Arktos- und Zapdos-Events gab es Probleme beim Einloggen oder Laden der Arenen. Obwohl Niantic Pokémon Go seit dem Beginn um einiges verbessert und viele neue Funktionen wie das Wetter-System eingeführt hat, ist das Spiel noch lange nicht perfekt. Die Frage ist: wann werden wohl wenigstens alle Features vorhanden sein, die euch schon vor zwei Jahren schmackhaft gemacht wurden?

