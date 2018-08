Vor dem Release von World of Warcraft – Battle for Azeroth am 14. August, bring Blizzard eine Reihe von Kurzfilmen raus, die sich Warbringers nennt. Sie fokussiert sich auf die Geschichten der Helden der Allianz und der Horde. In dem neusten Film wurde endlich eine Frage beantwortet, die sich Fans schon seit Wochen stellen: Wer hat den Weltenbaum abgebrannt?

Der neue Kurzfilm dreht sich um Sylvana Windrunner und beantwortet die Frage, wer Teldrassil abgebrannte

Teldrassil, einer der fünf Weltenbäume, ist das Zuhause der Nachtlelfen und außerdem von vielen unschuldigen Familien, was die Tat ihn niederzubrennen umso grausamer macht.

Der Kurzfilm zeigt wie Sylavana Windrunner, die Bansheekönigin, in der Nähe von Tendrassil mit einer sterbenden Nachtlelfin redet. Sie erinnert sich an den Moment, als sie als Lebende ihr Volk verteidigte, bis sie vom Leech König nicht nur getötet wurde, sondern er ihr ihre Seele raubte und sie eine schmerzvolle Verwandlung zur Bansheekönigin durchmachte. Nachdem der Hass in ihr wieder auflodert, befielt sie ihrer Armee den Baum niederzubrennen.

Die Zerstörung des Weltenbaumes und Darnassus, der Stadt unter dem Baum, ist der Funke der die Feuer des Krieges zwischen der Allianz und Horde entfacht. In der nächsten Woche wird der letzte Kurzfilm vor dem Release von Battle for Azeroth erscheinen. Diesesmal wird es um Königin Azshara gehen.

Battle of Azeroth ist die siebente Erweiterung von World of Warcraft und soll am 14. August für Mac und Windows PC erscheinen.

Die Verwandlung zur Bansheekönigin muss extrem schmerzhaft gewesen sein, um so tiefen Hass gegenüber dem Leben zu hinterlassen. Habt ihr Mitleid mit Sylvana, oder hasst ihr sie für die Entscheidung den Baum niederzubrennen?