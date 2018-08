Twitch hat eines seiner ältesten Mitglieder verloren, die diese Plattform seit Beginn an geprägt hat. Dabei geht es allerdings nicht um einen Menschen, sondern einen Hund.

Wer schon einmal auf Twitch unterwegs war und einen Blick in den Chat eines größeren Channels geworfen hat, wird sicherlich schon einmal ein Emote gesehen haben, welches aussieht wie der Kopf eines recht normalen Hundes. Die Rede ist vom Emote FrankerZ, welches den Hund mit dem Namen Frankie zeigt.

Doch dieser Hund ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Twitch-Community und wird meist dann eingesetzt, wenn etwas in einem sarkastischen Kontext geschrieben wird – oder einfach um den süßen Hund zu präsentieren. Frankie war der Hund von Ernest Le, einem Arbeiter von Twitch und seinem Bruder. Am gestrigen Tag gaben beide bekannt, dass Frankie am frühen Morgen im Alter von 8 Jahren verstorben ist.

Heard from my fam that our boy FrankerZ passed away this morning. He was 8 and will be greatly missed. pic.twitter.com/OSBlWJm6rN