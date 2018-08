Eigentlich sollte das Piratenleben auf hoher See ein Ort der ständigen Gefahr sein und das Gegenteil von einem angenehmen Abenteuerausflug. Ersteres hat Sea of Thieves bislang nicht so gut umsetzen können. Mit dem großen Inhaltspatch Cursed Sails ändert sich das nun.

Trotz so mancher Schwächen weiß Sea of Thieves im Koop-Modus zu unterhalten:

Mit Cursed Sails erweitert Entwickler Rare Sea of Thieves um neue Skelett-Feinde. Diese findet ihr allerdings dieses Mal nicht auf Inseln. Stattdessen treiben die abgemagerten Feinde ihr Unwesen auf hoher See, genauer gesagt sind sie in Geisterschiffen unterwegs. In den Außenposten der jeweiligen Inseln erfahrt ihr über ein Banner, wo sich welche Skelett-Crew aufhält. Ihr könnt jedoch auch zufällig solche Gebiete entdecken und solltet dann möglichst viele Kanonenkugeln an Bord haben.

Die Kämpfe gegen die Schiffe sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Zum einen stellen sich die Skelette als hartnäckige Feinde heraus, zum anderen verfügen sie zum Teil über spezielle Kanonenkugeln. Eine Geistercrew zum Beispiel schießt mit magischen Geschossen, die eure Crew sofort betrunken macht, sofern sie getroffen wird. Außerdem zeigen sich die Geisterschiffe als ziemlich nachtragend. Es kann vorkommen, dass euch ein Feind sehr lange verfolgt. Hierbei können jedoch kuriose Situationen entstehen, etwa in dem ihr etwa bewusst den Gegner zum Stranden auf einer Insel bringt.

Neben den garstigen Feinden gibt es mit Cursed Sails in Sea of Thieves auch ein neues Spielerschiff. Dieses ist für bis zu drei Spieler ausgelegt und bietet zwei Segel, wodurch ihr relativ schnell unterwegs seid. Das neue Schiff stellt insgesamt eine gute Ergänzung dar.

Mit Cursed Sails hat Rare ein vielversprechendes Update für Sea of Thieves abgeliefert, welches die Weichen für die Zukunft stellt. Noch bietet das Piratenspiel allerdings zuviel repetitiven Inhalt, der nur bedingt über den Koop-Faktor ausgeglichen werden kann.