Das Marktforschungsunternehmen NPD Group (National Purchase Diary) hat die internationalen Zahlen zu Software- und Hardwareverkäufen im Monat Juni ausgewertet. Dabei zeigt sich unter anderem: Nintendos Classic-NES verbucht Verkaufsrekorde.

Das NPD erfasst die Zahlen zu Videospiel- und Konsolenverkäufen seit dem Jahr 1995. Seitdem habe keine Nintendo-Konsole einen Monat in Verkaufszahlen angeführt, wie NPD-Analyst Mat Piscatella auf Twitter verrät. Im Juni verkaufte sich das NES Classic Mini seinen Aussagen zufolge aber besser als alle anderen Konsolen, lies auch die PlayStation 4 hinter sich:

US NPD HW - The NES Classic was June 2018's highest unit-selling hardware platform, while the PlayStation 4 led the market in dollar sales. This is the first time a Nintendo Entertainment System console has led in monthly unit sales since NPD tracking began in 1995.

Wie Piscatella schreibt, lag die PlayStation 4 trotz geringerer Absatzzahlen aber in Sachen Umsatz vorn. Seinen Tweets zufolge hat Nintendo nicht nur wegen der Verkäufe des NES dennoch allen Grund zur Freude: Die Switch sei nämlich die einzige Konsole, die im Juni ein Umsatzwachstum erzielt hat. So habe dieser sich im Vergleich zum Juni des Vorjahres mehr als verdoppelt:

US NPD SW - Nintendo Switch was the only platform that produced software sales growth in June, with dollar sales more than doubling those of June 2017. Year-to-date software sales on Nintendo Switch are also more than double those of a year ago.