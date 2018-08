Fortnite: "Videospiel-Hölle für Teenager" bringt kuriose Pokémon-Story ans Licht

Vor einigen Tagen zierte die Schlagzeile "Videospiel-Hölle für Teenager – Fortnite machte mich zu einem suizidgefährdeten Drogensüchtigen" das Cover des Daily Mirror, einem britischen Boulevard-Magazin. Ein ehemaliger Journalist von Eurogamer hat mit dem Autor des Artikels bereits vor einigen Jahren Bekanntschaft gemacht und teilt seine lustige und zugleich ernüchternde Erfahrung auf Twitter.

In Matthew Barbours Artikel im Daily Mirror ist die Rede von einem 17-jähriger Teenager, der von seinem Vater vom Balkon gerissen werden musste, um sich nicht wegen Fortnite in die Tiefe zu stürzen. Das Spiel habe ihn noch dazu drogensüchtig gemacht.

So sieht das Cover aus. Die Worte "Fortnite machte mich zu einem suizidgefährdeten Drogensüchtigen" nehmen die halbe Seite ein.

Im Internet rief die Schlagzeile jede Menge empörte Reaktionen hervor, sowohl von Menschen, die beruflich mit Videospielen zu tun haben, als auch von Gamern selbst. Der Videospiele-Journalist Chris Bratt kennt den Autor des reißerischen Artikels, Matthew Barbour, bereits aus der Zeit des großen "Pokémon Go"-Hypes vor zwei Jahren, wie er sagt. Barbour habe ihm über ResponseSource, einer Plattform, die Menschen aus der Medienbranche verbindet, eine Mail geschrieben. Den Schriftverkehr veröffentlichte Bratt nun auf seinem Twitter-Kanal:

Chris Bratt: "Vor zwei Jahren, als Pokémon Go das angesagte Spiel war, sendete er mir diese Massen-E-Mail via ResponseSource, in der er nach jemandem fragte, der "negative Effekte" beschreiben könne. Dafür gebe es 100 Pfund. Er hat sogar Probleme vorgeschlagen, über die man reden könnte." Matthew Babour: "Ich arbeite an einer Story zu Pokémon Go und suche dringend jemanden der mir von potenziell negativen Effekten erzählen kann - auf den Schlaf, auf die Beziehung, auf die Arbeit etc. 100 Pfund Bezahlung."

Das habe Chris sauer gemacht, da immer solche Geschichten auftautchen, wenn es zu einer neuen Mainstream-Erscheinung kommt. Also habe er ihm eine E-Mail mit einer absolut lächerlichen Geschichte geschrieben, um zu sehen wie er reagieren würde. Der Titel der Geschichte war: "Pokémon Go ruiniert meine Ehe".

"In meiner Geschichte trifft meine Frau Jessie einen neuen Mann James auf der Arbeit und sie fangen an, zusammen mit der Bürokatze Pokémon zu fangen. Sie haben sogar ihren eigenen Song. Meine Lieblingsstelle: 'Der Verrat hing in der Luft wie ein Pokéball, der gerade geworfen wurde, als die Server zusammenbrachen'."

Am nächsten Tag rief Barbour Chris an und fragte nach einem Interview. Er war zwar der Meinung, dass einige Teile der Geschichte von Chris verschönert dargestellt worden seien, aber dass das keine Rolle spiele, er würde sie schreiben, erzählt Bratt.

Am Ende habe Barbour geschrieben, dass er die Story doch nicht schreiben könne, weil er eine Aussage von Jessie bräuchte, um die Geschichte "saftiger" zu machen, außer Chris und Jessie würden sich trennen, dann ginge es.

Der Artikel von Matthew Barbour ist wirklich ein extremes Beispiel dafür, wie unsachlich Videospiele in der Mainstream-Presse behandelt werden können. Habt ihr eigentlich erkannt, um wen es in Chris Bratts Geschichte geht? Um niemand anderen als Jessie, James und Mauzi aus der Serie Pokémon. Unglaublich, falls es wahr ist, dass der Redakteur die Geschichte wirklich schreiben wollte.