Über 16 Jahre ist The Elder Scrolls 3 - Morrowind schon alt, aber aktuell gibt es kaum einen besseren Moment, den Rollenspielklassiker noch einmal zu installieren. Nicht etwa, weil Bethesda selbst ein Remake oder eine Remastered-Version ausschließt und es somit vorerst keine offizielle Rückkehr nach Vvardenfell gibt. Der Grund ist stattdessen die neue Version von Tamriel Rebuilt.

Im Online-Rollenspiel The Elder Scrolls - Online ist Morrowind Teil einer ganzen Erweiterung:

Tamriel Rebuilt ist ein Mod-Projekt der ganz besonderen Art. Das Team hat es sich zum Ziel gesetzt, The Elder Scrolls 3 - Morrowind so umzusetzen, wie es sich einst Bethesda selbst gedacht hat. Das beinhaltet die komplette Provinz Morrowind der Spielwelt Tamriel und eben nicht nur die Vulkaninsel Vvardenfell. Für Letzteres hat sich Bethesda damals aus unterschiedlichen Gründen entschieden, die mutmaßlich vorrangig technischer Natur waren.

Über 16 Jahre später ist die Technik jedoch längst so weit vorangeschritten, dass Morrowind auch komplett nachgebaut werden kann. Für das Team hinter Tamriel Rebuilt ist das nichtsdestotrotz eine Mammutaufgabe, die sie aktuell zu circa einem Drittel abgeschlossen haben. Mit dem die Tage veröffentlichten Update ist mit Old Ebonheart eine Region südlich von Vvardenfell hinzugekommen, die ein wenig an Cyrodiil aus The Elder Scrolls 4 - Oblivion erinnert.

Doch nicht nur pure Landmasse wird dem Rollenspielklassiker hinzugefügt. Tamriel Rebuilt bietet zudem neue Dialoge, Quests, Fraktionsaufträge und ein überarbeitetes Schnellreisesystem, um auch die etwas weiter entfernten Gebiete unproblematisch zu erreichen.

Wer also schon immer mal wieder einen Abstecher nach Morrowind machen sollte, der sollte unbedingt einen Blick auf Tamriel Rebuilt werden. Noch sind die Arbeiten aber längst nicht abgeschlossen. In den nächsten Monaten und Jahren soll irgendwann komplett Morrowind erkundbar sein.