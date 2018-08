3 x Octopath Traveler und exklusives Merchandise zu gewinnen

Seit einiger Zeit begeistert das Rollenspiel Octopath Traveler mit seinen knackigen Herausforderungen, der spannenden Geschichte und natürlich mit seinem ganz eigenen Look Switch-Besitzer auf der ganzen Welt. Die offensichtlichen und weniger offensichtlichen Qualitäten des Spiels haben wir für euch in unserem ausführlichen Test erläutert.

In diesem Video werden euch die Charaktere von Octopath Traveler vorgestellt:

Tatsächlich waren die Entwickler und Publisher Square Enix selbst ein wenig von der großen Nachfrage überrascht, so dass es zu Engpässen in der Lieferung kam. Zwar sollte das nur kurzfristig ein Problem sein, jedoch müsst ihr nicht zwingend auf den nächsten Schwung an Lieferungen warten. Denn Nintendo schafft Abhilfe und stellt uns folgende Preise zur Verlosung zur Verfügung:

1 x Octopath Traveler - Compendium Edition

2 x Octopath Traveler

3 x Charakterkarten, die es nicht im Handel zu kaufen gibt

Diese tollen Karten sind nicht im Handel erhältlich.

Damit hätten wir sechs Preise für sechs zukünftige, hoffentlich glückliche Gewinner. Aber um zu gewinnnen, müsst ihr noch eine Kleinigkeit tun. Nämlich folgende Frage richtig beantworten. Schaut euch bitte erstmal das folgende Bild ganz genau an:

Auf der linken Seite seht ihr die Portraits von drei Figuren aus dem Spiel. Die Frage lautet:

Welche sind die dazugehörigen Pixel-Figuren?

Schreibt uns die Antwort in Form von drei Buchstaben in der richtigen Reihenfolge. Also zuerst den Buchstaben über der Figur von der ihr glaubt, es sei H'aanit, dann den für Alfyn, zum Schluss den für Primrose. Schickt uns eine Mail mit der richtigen Buchstabenkombination und mit dem Betreff Octopath an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Mittwoch, der 8. August 2018 um Mitternacht. Gebt bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Adresse an, ansonsten kann der Gewinn nicht wahrgenommen werden. Unvollständige Einsendungen müssen wir leider aussortieren.

Was ... mehr nicht? Nein, mehr nicht! Allerdings entscheidet dann das Glück, wer diesen tollen Preis erhält. Denn aus allen richtigen Einsendungen ermitteln wir per Zufall einen Gewinner, der dann auch per Mail von uns benachrichtigt wird.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link.

So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!