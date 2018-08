Schon vor einigen Wochen haben Square Enix und Dontnod Entertainment bekanntgegeben, dass Life is Strange 2 noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Nun haben die beiden Unternehmen mit einem weiteren Teaser-Trailer nachgelegt:

Viel zu sehen gibt es nicht, aber jede Menge zu spekulieren:

Das Video ist etwa eine Minute lang und zeigt Ausschnitte aus einer Cockpit-Kamera eines Polizeiwagens. Dieser wird am 28. Oktober 2016 um kurz nach 17 Uhr zu einem Einsatz gerufen, bei dem sich offenbar mehrere Personen gegenseitig anschreien und potentiell schlagen.

Nur wenige Sekunden nach der Ankunft kommt es im Video zu einer anscheinend übernatürlichen Druckwelle, die den Polizisten mitsamt Auto umwirft. Was danach passiert, bleibt offen. Möglicherweise liefert der Teaser-Trailer aber bereits einen ersten Eindruck von den übernatürlichen Kräften, die in Life is Strange 2 eine Rolle spielen werden.

Weitere Details zum erneut fünfteiligen Episoden-Abenteuer wird es laut Square Enix am 20. August geben, sprich kurz vor Beginn der gamescom 2018 in Köln.

Die erste Episode von Life is Strange 2 soll dann übrigens am 27. September für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Freut ihr euch schon darauf oder seid ihr noch skeptisch? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!