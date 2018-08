Ausgewählte Nutzer der PlayStation 4 erhalten derzeit Einladungen zur Teilnahme an der Beta-Phase des kommenden Firmware-Updates 6.0. Wer sich dabei allerdings auf riesige Neuerungen freut, wird möglicherweise enttäuscht.

Das sind die Gratisspiele im August:

Sony will die Firmware der PlayStation 4 auf den Stand 6.0 bringen – und benötigt dafür euer Feedback. Zumindest teilweise. Zufällig ausgewählte Spieler erhalten dieser Tage nämlich eine E-Mail mit der Einladung zur Teilnahme an einer Beta-Phase.

Wer auserwählt wurde, ist angehalten, eine große Bandbreite aus Spielen zu spielen, um die neue Software ausführlich zu testen. Stolpert ihr dabei etwa über Abstürze oder sonstige Bugs, könnt ihr sie dem Entwicklerteam Sonys melden. Und das war es vorerst auch schon: Bahnbrechenden Neuerungen solltet ihr wohl erst einmal nicht erwarten.

„Gegenüber Konsumenten bietet das Update 6.0 in diesem Beta-Stadium keine großen Features“, so schreibt Sony in seiner E-Mail, wie die englischsprachige Webseite GearNuke berichtet. „Trotzdem würden wir die Hilfe der Community beim Finetuning der Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen des Updates zu schätzen wissen.“

Wer sich große neue Features und Änderungen im Auftreten der PS4-Firmware erwartet hat, könnte jetzt enttäuscht sein. Allerdings heißt diese Aussage Sonys nicht, dass das finale Update 6.0 gar keine großen und offensichtlichen Änderungen bringen wird. Tatsächlich sind Updates mit runder Versionsnummer in der Regel für genau das bekannt.

Hoffnung macht auch ein Blick auf das Firmware-Update 5.0 vor knapp einem Jahr: Hier führte Sony zahlreiche Änderungen und Features ein und verbesserte unter anderem etwaige Übertragungsfunktionen, die Handhabung der Freundesliste sowie das Nachrichten- und Mitteilungssystem.