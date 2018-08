Am Mittwoch den 2. August 2018 veröffentlichte Bioware sein "Mid-Summer"-Update, in dem sie eine dringliche Fan-Frage zu Anthem beantworten und außerdem "Mass Effect" und "Dragon Age"-Fans eine erfreuliche Nachricht überbringen.

Die Bioware-Teams scheinen fleißig bei der Arbeit zu sein. Das "Star Wars - The Old Republic"-Team arbeite an neuen Features und Überraschungen fürs nächste Jahr und auch "Mass Effect"- und "Dragon Age"-Fans dürfen sich freuen:

"And yes – we hear loud and clear the interest in Bioware doing more Dragon Age and Mass Effect, so rest assured that we have some teams hidden away working on some secret stuff that I think you’ll really like – we’re just not ready to talk about any of it for a little while…"

"Und ja - Wir hören den Wunsch, dass Bioware Dragon Age und Mass Effect forsetzen soll, also versichern wir euch, dass wir ein paar Teams versteckt haben, die an geheimen Projekten arbeiten, die ihr mögen werdet - Wir sind nur noch nicht bereit darüber zu reden, für eine kleine Weile..."