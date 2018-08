Nintendo ist nicht nur immer für eine Überraschung gut, der Publisher zeigt sich auch seit jeher experimentierfreudig. Beide Attribute vereint führten zum Projekt Nintendo Labo, das den Bastelspaß mit Pappe mit moderner Soft- und Hardware in Form der Nintendo Switch vereint.

Das könnt ihr alles mit der Toy-Con-Werkstatt anstellen:

Falls ihr bis jetzt tatsächlich nichts von Nintendo Labo gehört habt, seid unbesorgt. Wir haben natürlich die ersten beiden Pakete für euch ausgiebig getestet. Hier geht's zu den Tests:

Findet ihr auch, dass eure Kreationen so lustig und spannend geworden sind, dass sie unbedingt der Öffentlichkeit präsentiert werden sollten? Das könnt ihr jetzt tun und dabei auch noch gewinnen! Nintendo veranstaltet gleich zwei Aktionen:

Your ToyCon @ gamescom

Hierbei sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, eure Toy-Cons sehen besonders schick, bunt, ulkig, fantastisch oder ganz einfach originell aus. Ihr könnt dazu die bisher erschienenen Bausätze verwenden, dürft aber auch ganz eigene Entwürfe basteln und dekorieren.

Wenn ihr an der Aktion teilnehmen möchtet, schickt euer Toy-Con bis zum 13. August an folgende Adresse:

Nintendo Deutschland, Kennwort: gamescom, Herriotstraße 4, 60528 Frankfurt

Eine Jury entscheidet dann, welche der Kreationen mit zur gamescom reisen und auf dem Nintendo-Stand ausgestellt werden. Die Namen der Künstler dieser Toy-Cons wandern in eine Losbox: Drei von ihnen haben die Chance ein limitiertes Nintendo-Fan-Paket zu gewinnen. Außerdem erhalten sie pünktlich zum Launch am 5. Oktober Super Mario Party. Natürlich bekommen alle Teilnehmer ihre Kreationen anschließend wieder zurück.

Nintendo Labo Creators Contest

Nintendo sucht Europas kreativsten Labo-Fan! Die Teilnehmer dürfen ihre Werke in drei Kategorien einreichen:

In "Kreationen" gilt es, möglichst originelle Toy-Con zu bauen.

In "Dekorationen" sind die Designer-Fähigkeiten der Nintendo-Freunde gefragt.

Die Kategorie "Kinder" schließlich steht allen Nachwuchs-Bastlern bis zwölf Jahren offen. Jeder kann Bilder seiner Kreationen über die offizielle Seite des Nintendo Labo Creators Contest einreichen. Dort gibt es auch weitere Infos zu diesem Wettbewerb. Teilnahmeschluss ist der 7. September.

Auf die Besten in jeder Kategorie wartet als Hauptgewinn je eine speziell für diesen Zweck designte Nintendo Switch in Papp-Optik, sowie ein Paar Joy-Con im selben, ungewöhnlichen Look.

Ganz wichtig: Wer einmal bastelt, kann zweimal gewinnen. Denn jeder darf mit ein und demselben Toy-Con gerne an beiden Wettbewerben teilnehmen. Bei Nintendo freut man sich schon auf viele, originelle Einsendungen! Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und drücken euch ganz fest die Daumen.