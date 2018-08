Eve Online: Seid Zeugen der größten Schlacht in der Geschichte des Spiels

Es geht wieder heiß her im Universum von Eve Online. Derzeit findet die bis dato größte Schlacht in der Geschichte des Online-Spiels statt. Und ihr habt die Möglichkeit, zuzuschauen.

EVE Online Citadel Cinematic Trailer

PC Gamer zufolge sind momentan etwa 3.500 Spieler an der aktuellen Schlacht in Eve Online beteiligt. Das MMO ist berühmt für Kämpfe, die sowohl was die Dauer als auch Teilnehmerzahl angeht, riesige Größenordnungen annehmen. Dafür hat es das Spiel sogar schon ins Guiness Buch der Rekorde geschafft.

Momentan beharken sich Spieler im Sternensystem X47L-Q, es geht dort um die Zerstörung oder – je nach Fraktion – Verteidigung einer Zitadelle. Dabei sind aktuell 400 Titanen im Einsatz, eine der größten und teuersten Raumschiffklassen. Schiffe im Spiel können mit Echtgeld erworben werden, weswegen größere Schlachten in Eve Online sehr kostspielig ausgehen können. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass am Ende des aktuellen Kampfes Millionen Dollar an virtuellen Schiffen zu Bruch gegangen sein werden.

In einem Reddit-Thread zu Eve-Online werden Updates zum Verlauf der Schlacht festgehalten und die Verluste auf beiden Seiten dokumentiert. Gegenüber stehen sich die Verteidiger der Northern Coalition, der Pandemic Legion und deren Verbündeten auf der einen sowie das Imperium auf der anderen Seite. Zum Zeitpunkt sind insgesamt 52 der wertvollen Titanen zerstört worden. Wenn ihr das Geschehen selbst verfolgen wollt, könnt ihr das über den Twitch-Kanal Imperium News Network, wo das Ereignis kommentiert wird.

Seid ihr selbst Spieler von Eve Online und an der aktuellen Schlacht beteiligt? Oder interessiert es euch zumindest, dabei zuzuschauen? Schreibt uns, was ihr davon haltet, dass Spieler so viel Echtgeld in den virtuellen Schlachten verpulvern.