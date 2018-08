Wieder einmal sorgt der Streamer Ninja für positive Schlagzeilen und erreichte einen Meilenstein auf Twitch, der wohl noch lange Zeit ihm alleine gehören wird. Er knackt die unglaublichen 10.000.000 Follower auf der Streaming-Plattform.

Wir hatten auf dem PGI die Chance, mit Ninja zu plaudern. Hier seht ihr das Gespräch:

Wenn man heutzutage den Namen Ninja hört, denkt man sofort an einen jungen Mann mit blau gefärbten Haaren, der meist mit seinem Stirnband bewaffnet in seinem beschaulichen Zimmer sitzt und stundenlang Fortnite spielt. Wenn ihm jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass er heute mit großem Abstand die Nummer 1 auf Twitch sein wird, hätte er wohl nur lachend den Kopf geschüttelt. Doch heute ist es Realität und das hat Ninja vor allem einem Spiel zu verdanken.

Denn seitdem er angefangen hat Fortnite zu spielen, entstand nicht nur der Hype um das Spiel sondern auch um seine Person, der bis heute nicht abreißen will und ihm aktuell über 10 Millionen Follower eingebracht hat – absoluter Rekord.

Direkt dahinter befindet sich der Streamer Shroud mit etwa 3,91 Millionen Followern, dicht gefolgt vom Fortnite-Spieler Myth mit 3,89 Millionen Usern. Ninja gewinnt jeden Tag etwa 30.000 Follower und wird seinen Rang an der Spitze in den nächsten Jahren wohl erstmal nicht verlieren.

Unverdient ist diese Zahl übrigens nicht – Ninja streamt bereits seit vielen Jahren sehr aktiv auf Twitch und konnte vor allem durch seinen Skill in Fortnite überzeugen, der ihm außerdem den ein oder anderen Sieg in einem großen Turnier einbrachte.

Eine wirklich unglaubliche Zahl, die so schnell niemand mehr erreichen wird. Was haltet ihr von Ninja und seinen Streams? Kann er durch seine Unterhaltung überzeugen? Eure Meinung gerne in die Kommentare.