Das Jahr der legendären Pokémon lässt sich von den hohen Temperaturen nicht aufhalten. Im August verteilt die The Pokémon Company in Zusammenarbeit mit Gamestop die beiden Pokémon Kyogre und Groudon für Pokémon - Sonne, Pokémon - Mond und Pokémon - Ultrasonne und Ultramond.

Mit Zeraora hat es zuletzt die Vorstellung eines komplett neuen Pokémon gegeben:

Die Verteilung ist dabei an ein paar Bedingungen geknüpft: Zum einen gibt es Kyogre und Groudon nur, wenn ihr einen Gamestop besucht. Die Codes für die beiden legendären Pokémon werden laut Pressemitteilung bis zum 25. August an sämtlichen Gamestop-Kassen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verteilt.

Zudem entscheidet euer Spiel darüber, welches Pokémon ihr bekommt. Besitzer von Pokémon - Sonne oder Ultrasonne erhalten Kyogre, währenddessen sich Groudon in Pokémon - Mond oder Ultramond einen Platz sucht. Beide Pokémon verfügen zudem über die Fähigkeit Protomorphose, wodurch sie sich in ihre urzeitliche Form verwandeln können.

Wenn ihr euren Code erhaltet, habt ihr bis zum 30. November 2018 Zeit, diesen einzulösen. Das funktioniert wie folgt:

Wichtig: Das Nintendo 2DS- bzw. 3DS-System muss mit dem Internet verbunden sein. Pokémon Ultrasonne / Ultramond bzw. Pokémon Sonne / Mond starten. Anschließend unter "Geheimgeschehen" im Titelmenü die Option "Geschenk empfangen" wählen und mit "Ja" bestätigen. "Per Seriencode empfangen" wählen und mit "Ja" bestätigen. Anschließend nochmal mit "Ja" bestätigen, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Den jeweiligen Seriencode eingeben. Das kampfbereite Pokémon erhalten! Mit der Lieferantin im Pokémon-Center sprechen, um Kyogre / Groudon in das Spiel zu übertragen. Nicht vergessen, das Spiel zu speichern (nur eine Einlösung pro Seriencode und nur solange der Vorrat reicht).

Die Verteilung von legendären Pokémon endet übrigens noch nicht im August. Auch im September, Oktober und November werden noch weitere Pokémon gratis verschenkt. Infos dazu stehen allerdings noch aus.