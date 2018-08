World of Warcraft - Battle for Azeroth: Beeindruckendes Cinematic-Video veröffentlicht

Blizzard legt weiter nach: Wenige Wochen vor der Veröffentlichung von World of Warcraft - Battle for Azeroth präsentiert das Unternehmen ein neues Cinematic-Video. Das rund sechs Minuten lange Bewegmaterial zeigt den Ork-Kriegshelden Saurfang, wie er mit seiner Rolle innerhalb der Horde kämpft.

Der alte Krieger vor seinem letzen Kampf? Die Geschichte Saurfangs wird wohl eine wichtige Rolle spielen:

Hitzige Diskussionen und ein schwankendes Stimmungsbild: Die aktuelle Lage der Horde in World of Warcraft ist nicht ganz so einfach. Nachdem bekannt geworden ist, dass ausgerechnet Anführerin Sylvanas Windrunner für den überaus brutalen Angriff auf die Nachtelfen mitsamt den Weltenbaum Teldrassis verantwortlich ist, herrscht Uneinigkeit unter den Spielern. Während einige wenige versuchen, einen vernünftigen Grund für die Aktion zu finden, sind andere von Sylvanas' Verhalten schlicht angewidert.

Zu Letzterem gesellt sich offenbar auch Saurfang, der den Angriff als ehrenlos empfindet und genau weiß, dass die Allianz sich dafür rächen wird. Im Cinematic-Video steht sie mitsamt ihrer Armee schon vor den Toren Unterstadts und ist für den Kampf bereit. Saurfang hadert mit sich selbst und ist offenbar dafür bereit, sich selbst zu opfern.

Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Als nächstes steht in World of Warcraft das letzte Event an, bevor die Erweiterung Battle for Azeroth veröffentlicht wird.

Freut ihr euch schon auf den 14. August, den Veröffentlichungstag der siebten Erweiterung oder verfolgt ihr das Geschehen nur von außen? Und könnt ihr die Aktion von Sylvanas nachvollziehen oder hat die Horde-Anführerin definitiv die Grenzen überschritten?