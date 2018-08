Diese Zensur verwirrt die Gaming-Welt und zwingt EA Sports nach massenhafter Kritik zu einem Statement und einer Entschuldigung. Doch worum ging es im Fall Colin Kaepernick und Madden NFL 19?

Der neuste Ableger der Madden-Reihe ist ab dem 10. August für den PC, PS4 und die Xbox One erhältlich und steht bereits jetzt in der Kritik. Grund dafür ist der Football-Spieler Colin Kaepernick, der allerdings nicht einmal im Spiel ist, weil er zurzeit keinem Verein angehört. Kaepernick setzte sich vor einiger Zeit sehr aktiv gegen Polizeigewalt und Rassismus ein, was nicht allen Vereinen der NFL gefiel.

Mit diesem Trailer wurde das neue Madden NFL 19 angekündigt:

Vielmehr wollten sie keinen Spieler unter Vertrag haben, der eine so offensive Haltung an den Tag legt. Kaepernick legte aufgrund dieser Vermutung bereits Beschwerde ein und war der Meinung, dass sich die Trainer der NFL abgesprochen haben, ihn nicht unter Vertrag zu nehmen. Doch was hat das alles mit Madden NFL 19 zu tun?

Im fertigen Spiel existiert ein Song von YG, Big Sean und Nicki Minaj mit dem Namen „Big Bank“, der Kaepernick in einer Zeile namentlich erwähnt– und genau die Stelle wurde zensiert, sodass man den Namen des Spielers nicht mehr hören kann. Die Musiker reagierten auf Twitter wütend und forderten eine Entschuldigung von EA Sports, die dann auch sofort eintraf.

Man sprach von einem Missverständnis und würde diesen „Fehler“ am 06. August per Patch wieder beheben. Auf die Anschuldigung, dass man exakt dasselbe schon bei Madden NFL 18 bei dem Lied „Bars of Soap“ machte und Kaepernick auch hier zensierte, reagierte man übrigens nicht.

Was haltet ihr von der Aktion? Hatte EA Sports Rücksprache mit der NFL gehalten und den Namen absichtlich zensiert oder handelt es sich wirklich nur um ein Missverständnis?