Pokémon Go: So bekommt ihr das neue Pandir

In einem neuen Update für Pokémon Go ist es ab sofort möglich, das Pokémon Pandir zu fangen. Wir zeigen euch, was ihr vorher dafür machen müsst.

Worüber schon lange spekuliert wurde, ist jetzt wirklich in Pokémon Go implementiert worden – das kleine süße Pandir gibt es ab sofort zu fangen, doch um dem Wesen überhaupt zu begegnen, bedarf es einer Herausforderung, die vorher gemeistert werden muss. Denn Pandir kann nicht einfach in der freien Wildbahn gefangen werden.

Vielmehr müsst ihr eine Feldforschung abschließen, damit ein Pandir auftaucht. Diese Forschung fordert von euch, dass ihr 3 Curvebälle hintereinander werfen müsst. Was sich im ersten Moment sehr schwer anhört, ist in Wahrheit allerdings nur halb so wild. Denn es ist völlig egal, ob ihr ein Pokémon mit den Curvebällen fangt oder ob es sich um unterschiedliche Pokémon handelt.

Solange ihr eure drei Curvebälle hintereinander werft, taucht anschließend das besagte Pandir vor euch auf und kann es gar nicht erwarten, in eurem Pokéball zu verschwinden – vielleicht ja auch mit einem Curveball?

Wie fandet ihr die Feldforschung bei Pandir? Viel zu leicht oder wurde euch einiges abverlangt, um die Bälle perfekt zu werfen? Schreibt uns eure Erfahrung gerne in die Kommentare.