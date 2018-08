Die Evolution Championship Series (kurz: EVO) ist das am längsten laufende Prügelspiel-Turnier der Welt. Gerne wird die Veranstaltung von großen Publishern dazu genutzt, Neuigkeiten zu Spielen aus dem entsprechenden Genre zu verkünden. So auch auf der kürzlich zu Ende gegangene EVO 2018, die vom 3. bis 5. August in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada stattgefunden hat.

Eines der Spiele, die für das Turnier als Basis dienten, war dieses Jahr Tekken 7 von Bandai Namco. Die Firma präsentierte in Form eines Videos die Neuzugänge in der Kämpferriege mit dem Season Pass 2 in Form eines Videos. Zu sehen gab es ein paar prominente Gesichter aus der Serie, die früher Standard waren beziehungsweise im Spiel kostenlos freigespielt werden konnte. Für neue Charaktere müsst ihr nun aber zahlen.

Zumindest für eine Überraschung sorgte die Ankündigung von Negan aus der Fernsehserie The Walking Dead. Bei den anderen der insgesamt drei neu hinzukommenden Charaktere handelt es sich um Anna Williams und Lei Wulong, die für Serienkenner natürlich keine Neulinge mehr sind. Seht selbst:

Wie erwartet steht die ewig anhaltende Fehde der Williams-Schwestern Anna und Nina im Mittelpunkt. Ob und welche neue Dynamiken dem seit Serienbeginn existierenden Konflikt hinzugefügt werden, bleibt abzuwarten. Lei Wulong hingegen, der seit Tekken 2 mit an Bord ist, sollte ursprünglich als Hommage an Jackie Chan dienen. Schnell entwickelte er sich vor allem durch seinen extravaganten Kampfstil zum Liebling der Fans und mischt seitdem in der Reihe mit. Gerade seine lange Serienzugehörigkeit wirft Fragen auf, warum er erst jetzt und für zusätzliche Kosten der Riege hinzugefügt wird.

Neuzugang Negan hingegen wird erstmal nur in Form einer Silhouette gezeigt. Vermutlich hat Bandai Namco die Rechte erworben, das Aussehen von Schauspieler Dean Morgan (dem Darsteller von Negan in der Fernsehserie) ins Spiel zu übertragen. Das gilt wohl auch für seinen treuen Baseball-Schläger, der auf den Namen Lucille hört. Der mit Stacheldraht umwickelte Schläger könnte Negan gegenüber anderen Tekken-Charakteren in Hinblick auf die Reichweite einen Vorteil verschaffen. Vorausgesetzt, er nutzt das Holz auch wirklich im Kampf.

Noch sind einige Plätze in der Kämpferriege unbesetzt. Wer da noch kommen wird, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Wie siehst es bei euch aus? Seid ihr Fan genug, um die euch die neuen Charaktere zu holen? Besitzt ihr den Season Pass? Oder lässt euch das alles kalt? Sagt es uns in den Kommentaren!