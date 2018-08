Dass ein PvP-Modus für Pokémon Go kommen soll, ist länger bekannt. Wann genau, wusste bisher aber keiner. Anne Beuttenmüller von Niantic gab im Interview mit dem polnischen Magazin Gram nun bekannt, dass es wohl gar nicht mehr so lange dauern könnte.

Anne Beuttenmüller trafen wir auch - in der Safari Zone in Dortmund. Hier unsere Eindrücke vom Event:

Anne Beuttenmüller ist Marketingleitern bei Niantic. Im Rahmen eines Events in Warschau, das sich eigentlich um deren "Augmented Reality"-Spiel Ingress dreht, wurde sie von Reportern des polnischen Magazins Gram auch zu Pokémon Go befragt. Unter anderem äußerte sie sich dabei zu dem von Fans lang ersehnten PvP-Modus, in dem Spieler endlich ihre Taschenmonster gegeneinander antreten lassen können sollen. Der sei laut Beuttenmüller für Ende dieses Jahres geplant:

"Wir verbessern permanent jeden Aspekt des Spiels und was wir als nächstes zum Ende des Jahres hinzufügen wollen, ist der PvP-Modus.", so Beuttenmüller gegenüber Gram.

Nachdem wir von Beuttenmüller auf dem diesjährigen "Pokémon Go"-Event in Dortmund bereits Informationen zum PvP und der Zukunft des Spiels erhielten, konkretisiert sie nun also, wann der Modus tatsächlich erscheinen könnte.

Eine ebenfalls interessante Information aus dem Interview: Das kürzlich vorgestellte Freunde-Feature soll künftig die Möglichkeit bieten, Anmerkungen zu den Freunden hinzuzufügen. Damit soll laut Beuttenmüller verhindert werden, dass Spieler den Überblick über die Freunde in ihrer Liste verlieren und sie richtig zuordnen können.

Pokémon Go ist nicht totzukriegen. Zwar ist der ganz große Hype um das Spiel bereits vorbei, aber kontinuierliche Updates halten auch in diesem Jahr noch zahlreiche Fans bei der Stange. Der PvP-Modus könnte nun dafür sorgen, dass es nochmal einen deutlichen Nutzerzuwachs gibt. Wir sind in jedem Fall gespannt auf das Feature und die Resonanz in der Community. Freut ihr euch darauf? Sagt es uns in den Kommentaren!