FIFA ist jedes Jahr dasselbe? Nun, in diesem Jahr will EA laut Eurogamer das Spielgefühl ein Stück weit umkrempeln und hat dafür nicht nur die Championsleague-Lizenz erstmals mit an Bord. Auch den bisher biederen Anstoß-Modus überarbeitet der Entwickler, unter anderem mit einem Survival-Part.

Das Tore schießen soll in FIFA 19 feinfühliger werden:

Battle Royale in FIFA 19? Nicht ganz! Den Survival-Modus kennt der eine oder andere Fan noch aus den früheren "FIFA Street"-Spielen. Schießt eine Mannschaft in diesem Modus ein Tor, muss einer der eigenen Spieler dauerhaft vom Platz. Wer das ist, wird zufällig ermittelt, es ist also nicht zwingend der Torschütze. Gewonnen hat das Team, welches am Ende die wenigsten Spieler und somit die meisten Tore erzielt hat. Alternativ endet das Spiel, sobald eine Mannschaft weniger als sieben Spieler auf dem Feld hat.

Ebenfalls neu im Anstoß-Modus ist "House Rules", bei dem ihr selbst die Regeln anpassen könnt. So ist es etwa möglich, dass lediglich Tore, die per Volleyschuss oder Kopfball erzielt worden sind, auch tatsächlich zählen. Oder Distanzschüsse führen zum doppelten Torerfolg. Zudem könnt ihr einstellen, wie intelligent eure KI-Kameraden agieren.

Zu guter Letzt gibt es die Möglichkeit von "No Rules", sprich alle Regeln werden deaktiviert. Fouls, gelbe und rote Karten und das Abseits existieren nicht. Auf dem Spielfeld herrscht also quasi eine Art Anarchie, in der ihr euch mit eurer Mannschaft beweisen müsst.

Auf den normalen Anstoß-Modus muss übrigens nicht verzichtet werden. Dieser ist natürlich weiterhin Teil des Spiels. Die neuen Regeln sollen lediglich für etwas mehr Abwechslung sorgen.