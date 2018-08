Neuigkeiten für PC-Spieler: Wie Bethesda offiziell bekannt gibt, wird das Online-„Spin-Off“ Fallout 76 nicht auf Steam erscheinen, sondern nur auf der eigenen Spieleplattform des Entwicklers und Publishers. Zumindest vorerst.

Sehenswert: der erste offizielle Trailer zu Fallout 76

Fallout 76 soll auf den Konsolen PlayStation 4 und Xbox One sowie auf dem PC erscheinen – das ist bekannt. Unklar war bislang aber, in welcher Form PC-Nutzer das Spiel erleben werden, weil die offizielle Webseite etwa kein Steam-Logo zeigt. Und das aus gutem Grund, wie sich nun herausstellt.

„Die PC-Version von Fallout 76, sowohl die B.E.T.A. als auch das finale Spiel, wird nur über Bethesda.net verfügbar sein, nicht über Steam“, so heißt es mittlerweile von Bethesda, wie die englischsprachige Webseite Gamespot berichtet. Auch der Marketingverantwortliche Pete Hines vom Entwickler und Publisher hat dies inzwischen auf Twitter bestätigt.

Kein Fallout 76 auf Steam, also – ein bemerkenswerter Schritt, sind frühere Teile der beliebten Rollenspielreihe wie Fallout 3 und Fallout 4 auf der populären PC-Vertriebsplattform zu finden. Wie die englischsprachige Webseite PC Gamer anmerkt, muss das aber nicht heißen, dass Fallout 76 niemals auf Steam landen wird.

Das „Spin-Off“ Fallout - Shelter etwa erschien nämlich im Juli 2016 bei Bethesda und erst im März 2017 auf Steam. Indem sich Bethesda vorerst auf seine eigene Plattform konzentriert, muss das Unternehmen keine Gebühren an Steam-Betreiber Valve zahlen und maximiert so seine Einnahmen durch das Spiel. In der Theorie zumindest, denn Steam hat inzwischen eine beachtliche Nutzerbasis vorzuweisen.

Die angesprochene Betaphase von Fallout 76 startet aktuellen Informationen zufolge im Oktober und wird Fallout-Spieler etappenweise erstmals gemeinsam ins Wasteland schicken. Das finale Spiel soll dann voraussichtlich am 14. November 2018 erscheinen.