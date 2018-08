Fallout 76: Beta soll komplettes Spiel umfassen

Fallout 76 soll voraussichtlich am 14. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Nur einen Monat vor der Veröffentlichung will Publisher Bethesda eine große Beta starten. Noch dazu nicht irgendeine Beta, sondern eine Testphase, die das gesamte Spiel umfassen soll.

Dazu hat Bethesda die FAQ-Sektion der offiziellen Spielseite zu Fallout 76 mit einem Update versehen. Darin wird erklärt, was euch alles im kommenden Beta-Test erwartet. Darin findet sich auch die Information, dass die Beta nicht bloß einen gewissen Teil, sondern gleich das ganze Spiel umfassen wird. Fortschritte, die ihr während der Beta erzielt, sollen ins fertige Spiel übernommen werden.

So sieht Fallout 76 in bewegten Bildern aus:

Es ist davon auszugehen, dass die Spieler dennoch nicht das Spiel allumfassend ausprobieren können, es wird sicherlich die eine oder andere Restriktion vorhanden sein. Das könnte ein Zeitlimit sein, innerhalb dessen ihr die Spielwelt erforschen könnt. Oder aber es gibt eine Level-Begrenzung, die euch daran hindert, zu weit in gefährlichere Gebiete vorzudringen.

Bethesda wollte damit vermutlich zum Ausdruck bringen, dass Spieler Zugriff auf die gesamte Karte haben. Soll heißen: Euch wird vermutlich wirklich das gesamte Spiel zur Verfügung stehen, ihr werdet jedoch kaum in der Lage sein, es im Zuge der Beta zur Gänze zu erforschen.

Die Beta selbst ist Vorbestellern von Fallout 76 vorbehalten. Und genau genommen ist es auch keine herkömmliche Beta, sondern - wie Bethesda es nennt - eine B.E.T.A. Die Abkürzung steht in diesem Fall für Break it Early Test Application.

Grundsätzlich kann es euch und uns aber auch egal sein, wie die Testphase genannt wird. Wichtiger ist der Umstand, dass - wie erwähnt - die Zeit, die ihr damit verbringt, nicht verschwendet ist. Denn eure Fortschritte sollen ja ins fertige Spiel übernommen werden.

Noch steht kein fixer Starttermin für die Beta (oder: B.E.T.A.) fest, jedoch soll sie wohl im Oktober beginnen. Um daran teilzunehmen, müsst ihr ein Exemplar von Fallout 76 vorbestellen und den darin enthaltenen Code auf der offiziellen Seite eingeben.

Wie sieht es bei euch aus? Gehört ihr zu den Vorbestellern und nutzt die Gelegenheit, bei der Beta mit am Start zu sein? Oder wartet ihr lieber auf das fertige Spiel? Oder aber (eine gewagte Theorie): Lässt euch das alles total kalt? Ob so oder so, teil eure Pläne mit anderen Lesern und uns in den Kommentaren!