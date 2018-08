Im Internet gibt es unglaublich viele Begriffe, über deren Aussprache sich gestritten wird. Zum Beispiel wird das aus Memes bekannte Wort "Doge", das Hunde der Rasse Shiba-Inu beschreibt, von dem einem wie in "Dogeball" und von dem anderen wie in "Doggie" ausgesprochen. Jetzt besteht sogar Konfliktpotenzial bei einem Wort, bei dem sich die meisten bisher sehr sicher fühlten: Ein Twitter-User aus Tokyo postete vor einigen Tagen einen Beweis dafür, dass Nintendos NES-Kosnole nicht "N.E.S", sondern "Ness" ausgesprochen wird.

Die Wahrheit tut weh, in diesem Fall in den Ohren. Der Twitter-User Kyle McLain postete in der vergangenen Woche einen Screenshot aus der japanischen Version des Spiels Wario Ware - Gold.

In the museum section of the Japanese version of Wario Ware Gold, you can unlock some slides showcasing the Famicom. Also included is a picture of the NES. Within the description, Nintendo themselves says that “NES” is pronounced “Ness”. pic.twitter.com/Vg5JjXgJgy