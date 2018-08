Final Fantasy 14: Kooperations-Event mit Monster Hunter - World gestartet

Square Enix veröffentlicht heute den Patch 4.36 für Final Fantasy 14 und gibt damit den Startschuss für das Kooperations-Event mit Monster Hunter - World. Im Action-Spiel von Capcom ist bereits letzte Woche der Behemoth aus Final Fantasy eingefallen, nun geht Rathalos, der König der Lüfte, den umgekehrten Weg.

Im Video erhaltet ihr einen ersten Einblick in die ungewöhnliche Kooperation:

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Square Enix und Capcom können sich Spieler von Final Fantasy 14 ab heute dem neuen Feind stellen. Dafür benötigt es jedoch einen Charakter der Stufe 70 und den vollständigen Abschluss des Hauptszenarios von Final Fantasy 14 - Stormblood. Zudem sollte eure durchschnittliche Gegenstandsstufe mindestens 320 betragen.

Mit dem Auftrag "Jagd auf den König der Lüfte" landet ihr früher oder später bei Rathalos, der sich hinter dieser Bezeichnung verbirgt. Insgesamt acht Spieler kämpfen gleichzeitig gegen den Drachen, der ein paar seiner Fähigkeiten aus Monster Hunter - World mitgebracht hat. Wer eine größere Herausforderung sucht, kann den Kampf auch auf einem höheren Schwierigkeitsgrad beginnen, wo lediglich bis zu vier Spieler zugelassen sind.

Wer Rathalos bezwingt, darf sich anschließend über neue Outfits, ein neues Reittier, neue Begleiter und vieles mehr freuen. Außerdem wird mit Patch 4.36 die Erkundung des Verbotenen Landes Eureka fortgesetzt.

Es ist nicht das erste Crossover-Event von Monster Hunter - World. Zuvor haben es unter anderem schon Horizon - Zero Dawn, Devil May Cry und Street Fighter in die Jägerwelt geschafft. Findet ihr solche Events unter zwei verschiedenen Spielen spannend oder ist das so gar nicht euer Fall?