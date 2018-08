Die Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds haben eine Webseite gestartet, auf der sie zahlreiche Verbesserungen für ihr einst so populäres Online-Spiel ankündigen. Dabei liefern sie konkrete Versprechen und Zeitpläne – und all das unter einem einzigen Mantra.

Sehenswert: PlayerUnknown's Battlegrounds im Trailer

„Fix PUBG“, zu deutsch etwa: „Repariert PUBG“ – das ist ein Spruch, den die Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds spätestens mit Veröffentlichung des inzwischen so populären Konkurrenten Fortnite mehr als einmal zu hören bekommen haben. Auf einer frisch ins Leben gerufenen Webseite geloben sie nun Besserung – und legen den Fahrplan für die nächsten drei Monate fest, wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet.

„Bugs, Performance-Probleme und Qualitätsfragen haben PUBG in seinem wahren Potenzial zurückgehalten und ihr wollt dies behoben sehen. Wir denken also, es ist an der Zeit, dass wir etwas dafür tun“, so die Entwickler von der PUBG Corporation auf fix.pubg.com.

Hier stellen sie grafisch die diversen Baustellen dar, die in den Monaten August bis Oktober in Angriff genommen werden sollen. Unter anderem sollen etwa die allgemeine Spiel-Performance und die Server-Leistung verbessert sowie zahlreiche Bugs behoben werden. Bis zum Ende der Kampagne soll das Spiel zudem ein schnelleres und intelligenteres Matchmaking-System sowie effektivere Anti-Cheat-Maßnahmen bieten. Außerdem wollen die Entwickler rechtliche Schritte gegen Cheat-Hersteller einleiten und so ihren unerbittlichen Kampf gegen Schummler in PUBG fortsetzen.

Im Laufe der „Fix PUBG“-Kampagne wollen euch die Entwickler stets mit frischen Details zu den jeweiligen Baustellen, etwaigen Fortschritten und konkreten Zeitplänen auf dem Laufenden halten. Nach den besagten drei Monaten sollen die Mühen derweil offenbar nicht abbrechen: „Natürlich wird unser Engagement, PUBG zu verbessern, auch nach der 'Fix PUBG'-Kampagne weiter anhalten. Wir hoffen, dass ihr auch weiterhin bei uns bleibt.“