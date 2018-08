Wer die Nase von Fortnite voll hat oder einach gerne mal einen anderen "Battle Royale"-Shooter für PS4 ausprobieren möchte, der bekommt ab sofort eine kostenlose Alternative geboten. H1Z1 hat die "Open Beta"-Phase jetzt hinter sich gelassen und ist Free2play.

Bisher hatten "PS4"-Spieler nur eine äußerst begrenzte Auswahl an "Battle Royale"-Spielen. PUBG steht nach wie vor nur PC- und "Xbox One"-Spielern zur Verfügung, Realm Royale befindet sich in der Closed Beta und Call of Duty - Black Ops 4 erscheint voraussichtlich erst im Oktober und wird zudem alles andere als kostenlos erhältlich sein. Dafür habt ihr von nun an die Gelegenheit in H1Z1 einzutauchen.

H1Z1 setzt auf das bewährte "Battle Royale"-Schema: Bis zu 100 Spieler versuchen sich gegenseitig das Licht auszuknipsen und als letzter Überlebender das Match für sich zu entscheiden, während sich das Spielfeld immer weiter zusammenzieht.

Wie die Entwickler auf der offiziellen Webseite verkünden, verfügt H1Z1 nicht nur über einen Battle Pass, sondern gleich über drei. Dabei ist ein Battle Pass kostenlos für alle Spieler erhältlich und ein weiterer gratis für Mitglieder von PlayStation Plus.

In die Tasche greifen müsst ihr ausschließlich für den Premium Pass, bei dem ihr Kronen erhaltet, um euch so Belohnungen zu kaufen, die anderenfalls nur durch den Abschluss diverser Herausforderungen freigeschaltet werden können.

Wie bei den meisten "Battle Royale"-Spielen ist die Wahl der richtigen Waffe ausschlaggebend für den weiteren Verlauf einer Partie. Eine Übersicht zu den erhältlichen Schießeisen, Granaten und Nahkampfwaffen erhaltet ihr in der Bilderstrecke.