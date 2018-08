Glaubt man jüngsten Vorhersagen, erwarten euch in der kommenden Woche nicht nur heiße Tage vor der Haustür, sondern auch vor dem Bildschirm. So stehen gleich zwei Fortsetzungen großer Spielereihen an. Doch auch kleinere Veröffentlichungen versprechen jede Menge Spaß und Ablenkung von der erbarmungslos sengenden Sommerhitze, die gerade über das Land hinwegrollt.

Death's Gambit | 14. August

PC / PS4

Wäre Dark Souls ein 2D-Actionspiel, hieße es vermutlich Death's Gambit. Geschmückt mit allerhand RPG-Elementen fordern euch die Mittelalter-Szenarien dieses Hardcore-Action-Spiels einiges ab.

Phantom Doctrine | 14. August

PC / PS4 / Xbox One

Für die spielerische Komponente des Spionage-Thrillers Phantom Doctrine halten hauptsächlich die neueren Xcom-Spiele als Vorlage her. An zusätzlichen eigenen Ideen soll es laut den Entwicklern allerdings keinesfalls mangeln.

Terratech | 14. August

PC / PS4 / Xbox One

Nach drei Jahren verlässt Terratech nicht nur die "Early Access"-Phase, sondern erscheint gleichzeitig für aktuelle Konsolen. Hier bastelt ihr euch allerhand Fahrzeuge und zerstört damit die Kreationen anderer Spieler.

The Walking Dead - The Final Season Episode 1 | 14. August

PC / PS4 / Xbox One

Mit The Walking Dead - The Final Season Episode 1 beginnt das letzte Kapitel der preisgekrönten Adaption zur gleichnamigen TV-Serie. Wie schon zuvor erwarten euch schwerwiegende Entscheidungen und ein spannender Überlebenskampf.

World of Warcraft - Battle for Azeroth | 14. August

PC

Die Erweiterung World of Warcraft - Battle for Azeroth setzt nicht nur die Geschichte des beliebten MMORPGs weiter, es führt auch eine Reihe von Neuerungen ein. Eine der wichtigsten: Fortan sind alle Erweiterungen im monatlichen Abonnement enthalten.

Graveyard Keeper | 15. August

PC / Xbox One

Nachdem Lazy Bear Games sich mit Punch Club bereits einen Namen machen konnten, veröffentlichen sie nun ihren neuesten Streich. In Graveyard Keeper übernehmt ihr das Management eures eigenen Friedhofs im Mittelalter.

State of Mind | 15. August

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

In einer dystopischen Zukunft, in der Maschinen einen Großteil unseres Alltags bestimmen, schlüpft ihr in die Rolle eines vom Leben gezeichneten Journalisten. State of Mind führt euch zwischen die Welten. Dabei spielt der SciFi-Thriller gezielt mit eurer Wahrnehmung.

Treadnauts | 17. August

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Vier Panzer, die der Schwerkraft trotzen, bekämpfen sich in knallbunten Arenen. Ausgestattet mit Online- und lokalem Mehrspielermodus verspricht Treadnauts hitzige Kämpfe und kurzweilige Unterhaltung.

Womit werdet ihr eure Freizeit in der kommenden Woche verbringen? Verwaltet ihr die letzte Ruhestätte eurer Kundschaft? Stellt ihr euch dem unerbittlichen Kampf gegen Beißer? Oder schleicht ihr im Kalten Krieg durch feindliches Gebiet? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.