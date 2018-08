Steam: Starke Rabatte für Fans von "Open World"- und Action-Games

Bei Steam gibt es immer wieder Sparpreise auf tolle Spiele. Wir haben euch zwei interessante Titel herausgesucht, die aktuell erheblich im Preis reduziert sind. Bis zum Montag, den 13. August, könnt ihr zuschlagen - wir zeigen euch, worauf ihr euch freuen könnt.

Just Cause 3 ist eines der Spiele:

Bei den aktuellen Rabatten auf Steam gehen die Preise weit nach unten. Wenn es 85 Prozent Reduzierung gibt, habt ihr kaum einen Grund, nicht zuschlagen. Zum Beispiel bei Just Cause 3 XL. Die völlig überdrehte "Open World"-Action mit dem Schauspieler Moritz Bleibtreu als Sprecher von Protagonist Rico Rodriguez ist von 44,98 Euro auf 6,74 Euro reduziert worden. Also schnappt euch den Wing-Suit und auf geht's!

Deus Ex - Mankind Divided: 101-Trailer

Oder wie wäre es mit einem dsystopischen Shooter in der Zukunft? Das gefeierte Deus Ex – Mankind Divided ist in der Digital Deluxe Edition im Preis von 44,98 Euro auf 8,23 Euro gesenkt worden. Wenn ihr also schon immer mal mit technischen Erweiterungen ausgestattet in den Kampf ziehen wolltet, habt ihr jetzt eine günstige Gelegenheit dazu. Das Hauptspiel gibt es außerdem ohne die DLCs für nur 4,49 Euro. Wobei es sich bei diesem geringen Aufpreis lohnt, die Deluxe Edition zu kaufen.

Und, ist diesmal etwas für euch dabei? Wenn ja, dann sagt uns doch, welches dieser Spiele ihr euch kaufen werdet. Eventuell ist ja was dabei, das schon länger auf eurer Wunschliste steht? Schreibst es uns in die Kommentare!