PES 2019: Spielbare Demo ab sofort verfügbar

Der Bundesliga-Start lässt noch ein wenig auf sich warten, aber die Zeit kann spielerisch überbrückt werden. Konami veröffentlicht heute die Demo-Version von PES 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Das Video gewährt einen ersten Einblick in die Fußball-Simulation:

Wenn euch unsere Vorschau "PES 2019: Trotz Lizenzproblemen echte FIFA-Konkurrenz?" neugierig auf Konamis Fußball-Simulation gemacht hat, dann könnt ihr nun einen Probekick wagen. In der Demo-Version von PES 2019 könnt ihr aus folgenden zehn Teams auswählen:

FC Barcelona

FC Schalke 04

FC Liverpool

Inter Mailand

AC Mailand

AS Monaco

C.R. Flamengo

Sao Paulo FC

Se Palmeiras

Colo Colo

Argentinien

Frankreich

Gespielt wird entweder im spanischen Camp Nou oder in der deutschen Veltins Arena. Bei den Spielmodi stehen Freundschaftsspiel, Online Schnelles Spiel und Offline-Koop zur Verfügung.

Zu den Neuerungen von PES 2019 gehört ein überarbeitestes Schusssystem, eine sichtbare Ermüdung der Spieler und 4K HDR auf allen Plattformen.

Die Vollversion von PES 2019 erscheint voraussichtlich am 30. August ebenfalls für PC, Xbox One und PlayStation 4. Konkurrent FIFA 19 folgt hingegen erst am 28. September.